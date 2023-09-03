Участники СВО высказались о ситуации с бойцом, угрожавшим взорвать гранату
Глава
Башкортостана рассказал, что искренне пытался спасти жизнь «военнослужащего с
гранатой». Напомним, участник СВО в начале августа угрожал взорвать боеприпас
рядом с заправкой на Нагаевском шоссе. На месте работали сотрудники спецслужб,
которым он сдался после разговора с прибывшим на место происшествия Радием
Хабировым.
Однако
позже, находясь в СИЗО, мужчина свёл счеты с жизнью. Руководитель региона
выразил соболезнования родным и близким военнослужащего и отметил, что берёт на
себя организацию его похорон. Действующие участники специальной военной
операции поддержали Радия Хабирова, отметив его отеческую заботу о каждом
бойце.
Каждый раз, приезжая в зону СВО,
Радий Хабиров говорит, что у него одно желание: чтобы все наши ребята поскорее
вернулись домой. Каждую потерю он пропускает через себя, и к просьбам каждого
бойца он искренне внимателен. Радий Хабиров не подходит к этому статистически.
В общем, и эта история с добровольцем Ильдаром это подтверждает. Для Радия
Фаритовича он прежде всего воин, пусть и запутавшийся и сделавший большие
ошибки, но воин, которого Радий Хабиров провожал на фронт. История Ильдара
сложная и противоречивая: с одной стороны, это вопрос о ресоциализации
участников боевых действий, причем не только после окончания боевых действий,
но и во время отпусков, реабилитаций после ранений. С другой – строгость закона:
никому не позволено что-либо требовать путем шантажа и насилия.
Азат Бадранов, первый заместитель премьер-министра Правительства Республики Башкортостан
Мне кажется, боец
просто перегорел немного. Не смог справиться со своими внутренними эмоциями. Я
не скажу, что на СВО не страшно. Да, страшно. Стреляют. И самая главная борьба –
это, наверное, борьба с собой. Перебороть свой страх прежде всего. Это самое
главное для любого бойца и для любого человека. Это самая основная задача. Он,
скорее всего, не смог. Поэтому произошло, что произошло.
позывной «Сарва»
По
опыту военнослужащих, даже самые сложные проблемы решаемы, из любой кризисной,
личной ситуации можно найти выход. Многие бойцы оказывались в непростом
положении, когда получили тяжелые ранения. И когда им требовалась помощь, они
обращались к властям республики, в том числе и к Радию Хабирову. В Башкирии для
всех участников СВО открыты двери – независимо от того, доброволец это или
мобилизованный, говорят бойцы.
Конечно, и парня, и
его родственников жалко по-человечески, что он пошёл на такой шаг. Этот шаг я
ни в коем случае не одобряю, естественно. И тем более после того, как были даны
личные гарантии Главой Республики Башкортостан Радием Фаритовичем Хабировым, даже
после того неприятного инцидента, который я не считаю правильным.
позывной «Уршак»
Радия Хабирова могу
охарактеризовать как настоящего мужчину, как нашего батю. Он бывал в таких
местах, где мог погибнуть. Глава Башкирии не боится приезжать к нам туда, на
передовую. Последний раз, где нас награждал Радий Хабиров, туда запросто могло «прилететь».
Так что это очень смелый человек. Что касается покончившего с собой в СИЗО
Ильдара, я не знаю, что с ним произошло, что побудило его на такой шаг. Что я
могу сказать? Вы знаете, что это такое – находиться на передовой длительное
время, без отпусков, без передышек? Там «крыша летит», согласен. Очень тяжело
выдерживать такую нагрузку, тем более людям, которые до этого не воевали. У
меня это уже девятая война, поэтому мне как-то проще. Я обучаю людей. Учу, как
надо психологически себя сдерживать. Просто вспоминаю себя, каким я был.
Возможно, у Ильдара тоже был психологический срыв – боязнь того, что тебя не
поймут, боязнь вернуться домой предателем, дезертиром. Это все, видимо,
нахлынуло. Поэтому я его и оправдывать не могу, и обвинять не могу. Если он уж
так сделал, то он сделал. И для нас, и для главы республики он прежде всего
останется солдатом.