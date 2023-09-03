Участники СВО высказались о ситуации с бойцом, угрожавшим взорвать гранату

Глава Башкортостана рассказал, что искренне пытался спасти жизнь «военнослужащего с гранатой». Напомним, участник СВО в начале августа угрожал взорвать боеприпас рядом с заправкой на Нагаевском шоссе. На месте работали сотрудники спецслужб, которым он сдался после разговора с прибывшим на место происшествия Радием Хабировым.

Однако позже, находясь в СИЗО, мужчина свёл счеты с жизнью. Руководитель региона выразил соболезнования родным и близким военнослужащего и отметил, что берёт на себя организацию его похорон. Действующие участники специальной военной операции поддержали Радия Хабирова, отметив его отеческую заботу о каждом бойце.

Каждый раз, приезжая в зону СВО, Радий Хабиров говорит, что у него одно желание: чтобы все наши ребята поскорее вернулись домой. Каждую потерю он пропускает через себя, и к просьбам каждого бойца он искренне внимателен. Радий Хабиров не подходит к этому статистически. В общем, и эта история с добровольцем Ильдаром это подтверждает. Для Радия Фаритовича он прежде всего воин, пусть и запутавшийся и сделавший большие ошибки, но воин, которого Радий Хабиров провожал на фронт. История Ильдара сложная и противоречивая: с одной стороны, это вопрос о ресоциализации участников боевых действий, причем не только после окончания боевых действий, но и во время отпусков, реабилитаций после ранений. С другой – строгость закона: никому не позволено что-либо требовать путем шантажа и насилия.

Азат Бадранов, первый заместитель премьер-министра Правительства Республики Башкортостан

Мне кажется, боец просто перегорел немного. Не смог справиться со своими внутренними эмоциями. Я не скажу, что на СВО не страшно. Да, страшно. Стреляют. И самая главная борьба – это, наверное, борьба с собой. Перебороть свой страх прежде всего. Это самое главное для любого бойца и для любого человека. Это самая основная задача. Он, скорее всего, не смог. Поэтому произошло, что произошло.

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Фото №1 - Участники СВО высказались о ситуации с бойцом, угрожавшим взорвать гранату

По опыту военнослужащих, даже самые сложные проблемы решаемы, из любой кризисной, личной ситуации можно найти выход. Многие бойцы оказывались в непростом положении, когда получили тяжелые ранения. И когда им требовалась помощь, они обращались к властям республики, в том числе и к Радию Хабирову. В Башкирии для всех участников СВО открыты двери – независимо от того, доброволец это или мобилизованный, говорят бойцы.

Конечно, и парня, и его родственников жалко по-человечески, что он пошёл на такой шаг. Этот шаг я ни в коем случае не одобряю, естественно. И тем более после того, как были даны личные гарантии Главой Республики Башкортостан Радием Фаритовичем Хабировым, даже после того неприятного инцидента, который я не считаю правильным.

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Радия Хабирова могу охарактеризовать как настоящего мужчину, как нашего батю. Он бывал в таких местах, где мог погибнуть. Глава Башкирии не боится приезжать к нам туда, на передовую. Последний раз, где нас награждал Радий Хабиров, туда запросто могло «прилететь». Так что это очень смелый человек. Что касается покончившего с собой в СИЗО Ильдара, я не знаю, что с ним произошло, что побудило его на такой шаг. Что я могу сказать? Вы знаете, что это такое – находиться на передовой длительное время, без отпусков, без передышек? Там «крыша летит», согласен. Очень тяжело выдерживать такую нагрузку, тем более людям, которые до этого не воевали. У меня это уже девятая война, поэтому мне как-то проще. Я обучаю людей. Учу, как надо психологически себя сдерживать. Просто вспоминаю себя, каким я был. Возможно, у Ильдара тоже был психологический срыв – боязнь того, что тебя не поймут, боязнь вернуться домой предателем, дезертиром. Это все, видимо, нахлынуло. Поэтому я его и оправдывать не могу, и обвинять не могу. Если он уж так сделал, то он сделал. И для нас, и для главы республики он прежде всего останется солдатом.

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