Участники СВО высказались о ситуации с бойцом, угрожавшим взорвать гранату

Радия Хабирова могу охарактеризовать как настоящего мужчину, как нашего батю. Он бывал в таких местах, где мог погибнуть. Глава Башкирии не боится приезжать к нам туда, на передовую. Последний раз, где нас награждал Радий Хабиров, туда запросто могло «прилететь». Так что это очень смелый человек. Что касается покончившего с собой в СИЗО Ильдара, я не знаю, что с ним произошло, что побудило его на такой шаг. Что я могу сказать? Вы знаете, что это такое – находиться на передовой длительное время, без отпусков, без передышек? Там «крыша летит», согласен. Очень тяжело выдерживать такую нагрузку, тем более людям, которые до этого не воевали. У меня это уже девятая война, поэтому мне как-то проще. Я обучаю людей. Учу, как надо психологически себя сдерживать. Просто вспоминаю себя, каким я был. Возможно, у Ильдара тоже был психологический срыв – боязнь того, что тебя не поймут, боязнь вернуться домой предателем, дезертиром. Это все, видимо, нахлынуло. Поэтому я его и оправдывать не могу, и обвинять не могу. Если он уж так сделал, то он сделал. И для нас, и для главы республики он прежде всего останется солдатом.

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