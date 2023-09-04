«Йыйын молодёжи – 2023»: как прошел IV Молодёжный гражданский форум ПФО в Башкирии

Стоя в одном круге, через игры они знакомятся, сплачиваются и находят единомышленников. Времени подружиться и обменяться контактами не так много – всего четыре дня. Полторы тысячи юношей и девушек из Башкортостана и регионов ПФО съехались в Бурзянский район, чтобы провести форум, посвященный самим же себе. Республика принимает рожденный у нас проект «Йыйын молодежи» в этом году уже в четвертый раз.
Настоящий городок на природе – с палатками и шатрами. Еда на костре. Форма одежды – спортивная. Отказался от костюма даже глава республики, приехавший на встречу с молодежью. Формат общения с поколением будущего – «вопрос – ответ». Тематика разговора не ограничена. Радий Хабиров рассказывает о семейных ценностях, о специальной военной операции и о том, какую роль играют они, современные и продуктивные, в развитии региона. Добавляет: у нас лучшая молодежь.
Сразу после встречи церемония награждения активистов. Радий Хабиров и Олег Машковцев вручают волонтерам почетные знаки – «Доброволец Республики Башкортостан». Его получают за развитие этого движения в регионе и помощь в реализации социально-значимых проектов.
Для реализации социально-значимых проектов есть много возможностей – было бы желание. С прошлого года «Йыйын молодёжи» входит в линейку грантовых площадок Росмолодежи. На форуме прошла защита перед экспертами личных проектов. Участники из Башкортостана презентовали 66, 14 из них получили финансовые средства. Общая сумма – почти 6,5 млн рублей. И хотя гранты выиграли не все, идеи, которые пока на бумаге, могут получить поддержку, к примеру, в родном городе или селе. Ведь все проекты создавались с желанием сделать жизнь других лучше.
Пока одни играли в игры, другие, несмотря на каникулы, слушали лекции. Все четыре дня молодежного форума непрерывно работали образовательные платформы. На свой вкус слушатели выбирали спикера. Учащихся средних профессиональных учреждений, к примеру, заинтересовало студенческое самоуправление. Руководящие роли в собственном учебном заведении они готовы взять на себя.
Какие изменения произошли в социальных сетях и средствах массовой информации за последний год? Панель по медиатрендам – одна из актуальных сейчас. Умение отличать правду ото лжи – тенденция в новых условиях. Кроме того, соцсети – это площадка, где можно развивать свое дело или личный бренд. Тему обсудили с республиканскими блогерами и телеведущими.
Активисты местных отделений «Движения первых» – к слову, в республике их 14 – считают, что со школьной скамьи ребенка можно направлять во взрослую жизнь – в коллаборации с учебным заведением и властью. Общественная организация реализует актуальные проекты по 12 направлениям деятельности, куда, в частности, входит вовлечение детей и молодёжи в предпринимательскую среду.
«Йыйын» – еще и место сбора тех, кто родился в Башкортостане, но учится или работает в Санкт-Петербурге и Москве. Республиканские мероприятия они стараются не пропускать. Находясь за тысячи километров от дома, хранят культурный код, объединяясь на местах.
А еще живя вдали от родины, можно ей помогать. В республике по инициативе Радия Хабирова с 2021 года запущен отдельный проект «Атайсал». Отремонтировать крышу, сделать дорогу, организовать субботник – не имеет значения форма поддержки, важно содержание. На сайте проекта, к слову, сейчас зарегистрировано более 4 тысяч участников, среди них меценаты, проживающие в 20 регионах России.
Учёный из МГИМО поделился опытом сохранения этнической самобытности в любом месте проживания. Ахмет Ярлыкапов родом из Дагестана. Он рассказал о ногайских этнических сетях. Общаться в таких комьюнити необязательно офлайн. Поддерживать культуру можно из любой точки мира.
По традиции в программе форума не только образовательные, но и культурно-спортивные события. Современная молодёжь не только талантливая, но и крепкая физически. Башкирское многоборье бяйге объединяет несколько видов традиционных состязаний. Идеология мероприятия в целом опирается на колорит и обычаи республики.
«Йыйын» с башкирского переводится как «собрание». Раньше на подобных встречах решались важные политические и социальные вопросы. Спустя десятилетия молодежь на йыйыне также обменивается мнениями и генерирует идеи. В таком взаимодействии рождаются новые проекты. И неважно, решают они проблемы на уровне республики или на уровне одной деревни.