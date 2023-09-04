«Йыйын молодёжи – 2023»: как прошел IV Молодёжный гражданский форум ПФО в Башкирии

Стоя в одном круге, через игры они знакомятся, сплачиваются и находят единомышленников. Времени подружиться и обменяться контактами не так много – всего четыре дня. Полторы тысячи юношей и девушек из Башкортостана и регионов ПФО съехались в Бурзянский район, чтобы провести форум, посвященный самим же себе. Республика принимает рожденный у нас проект «Йыйын молодежи» в этом году уже в четвертый раз.

Настоящий городок на природе – с палатками и шатрами. Еда на костре. Форма одежды – спортивная. Отказался от костюма даже глава республики, приехавший на встречу с молодежью. Формат общения с поколением будущего – «вопрос – ответ». Тематика разговора не ограничена. Радий Хабиров рассказывает о семейных ценностях, о специальной военной операции и о том, какую роль играют они, современные и продуктивные, в развитии региона. Добавляет: у нас лучшая молодежь.

Наша молодёжь живёт в непростое время, наполненное множеством событий. Вы помогали в нашей совместной борьбе с пандемией коронавируса, поддержке специальной военной операции, противостоянии зарубежным санкциям. Всё это делает вас сильнее и ярче, делает вас настоящими людьми. А мы, в свою очередь, стараемся, чтобы Башкортостан стабильно развивался, чтобы здесь было комфортно жить и трудиться, чтобы вы могли гордиться родной республикой. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Сразу после встречи церемония награждения активистов. Радий Хабиров и Олег Машковцев вручают волонтерам почетные знаки – «Доброволец Республики Башкортостан». Его получают за развитие этого движения в регионе и помощь в реализации социально-значимых проектов.

Башкортостан – лидер Приволжского федерального округа по количеству молодёжи. Здесь очень сильная молодёжная политика, созданы отличные условия для личностного роста ребят. И сегодня мы видим, что «Йыйын молодёжи» становится большим межрегиональным проектом. Большое спасибо вам, Радий Фаритович, за его поддержку. Направления работы форума очень актуальны для будущего развития страны. Желаю всем его участникам найти здесь друзей, получить новые знания и зарядиться позитивной энергией. Олег Машковцев, заместитель полномочного представителя Президента России в ПФО

Для реализации социально-значимых проектов есть много возможностей – было бы желание. С прошлого года «Йыйын молодёжи» входит в линейку грантовых площадок Росмолодежи. На форуме прошла защита перед экспертами личных проектов. Участники из Башкортостана презентовали 66, 14 из них получили финансовые средства. Общая сумма – почти 6,5 млн рублей. И хотя гранты выиграли не все, идеи, которые пока на бумаге, могут получить поддержку, к примеру, в родном городе или селе. Ведь все проекты создавались с желанием сделать жизнь других лучше.

Пока одни играли в игры, другие, несмотря на каникулы, слушали лекции. Все четыре дня молодежного форума непрерывно работали образовательные платформы. На свой вкус слушатели выбирали спикера. Учащихся средних профессиональных учреждений, к примеру, заинтересовало студенческое самоуправление. Руководящие роли в собственном учебном заведении они готовы взять на себя.

Меня заинтересовало студенческое самоуправление. Я буду развивать проект у себя в колледже. Дмитрий Бардуков, участник молодёжного форума «Йыйын-2023»

Какие изменения произошли в социальных сетях и средствах массовой информации за последний год? Панель по медиатрендам – одна из актуальных сейчас. Умение отличать правду ото лжи – тенденция в новых условиях. Кроме того, соцсети – это площадка, где можно развивать свое дело или личный бренд. Тему обсудили с республиканскими блогерами и телеведущими.

Многие со скептицизмом относятся к блогерству, не считают это профессией, но это возможность зарабатывать. Для этого достаточно иметь хороший телефон и начать что-то делать, чтобы снимать качественный и красивый контент. Лилия Курамшина, ведущая телеканала БСТ

Активисты местных отделений «Движения первых» – к слову, в республике их 14 – считают, что со школьной скамьи ребенка можно направлять во взрослую жизнь – в коллаборации с учебным заведением и властью. Общественная организация реализует актуальные проекты по 12 направлениям деятельности, куда, в частности, входит вовлечение детей и молодёжи в предпринимательскую среду.

«Йыйын» – еще и место сбора тех, кто родился в Башкортостане, но учится или работает в Санкт-Петербурге и Москве. Республиканские мероприятия они стараются не пропускать. Находясь за тысячи километров от дома, хранят культурный код, объединяясь на местах.

Башкиры Санкт-Петербурга участвуют в четвертый раз в форуме. Наша задача – сделать так, чтобы представители молодежи общались друг с другом, не забывали культуру и язык. Гульназ Ибрагимова, председатель курултая башкир Санкт-Петербурга и Ленинградской области

А еще живя вдали от родины, можно ей помогать. В республике по инициативе Радия Хабирова с 2021 года запущен отдельный проект «Атайсал». Отремонтировать крышу, сделать дорогу, организовать субботник – не имеет значения форма поддержки, важно содержание. На сайте проекта, к слову, сейчас зарегистрировано более 4 тысяч участников, среди них меценаты, проживающие в 20 регионах России.

Учёный из МГИМО поделился опытом сохранения этнической самобытности в любом месте проживания. Ахмет Ярлыкапов родом из Дагестана. Он рассказал о ногайских этнических сетях. Общаться в таких комьюнити необязательно офлайн. Поддерживать культуру можно из любой точки мира.

С помощью сетей обсуждают проблемы, вырабатывают стратегии. Ведущую роль в этнических сетях играет молодежь. Они вырабатывают смыслы. Ахмет Ярлыкапов, ведущий научный сотрудник МГИМО МИД России

По традиции в программе форума не только образовательные, но и культурно-спортивные события. Современная молодёжь не только талантливая, но и крепкая физически. Башкирское многоборье бяйге объединяет несколько видов традиционных состязаний. Идеология мероприятия в целом опирается на колорит и обычаи республики.