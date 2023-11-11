Водитель гумконвоя из Башкирии рассказали о поездках в зону СВО

Сотня гуманитарных конвоев отправилась из Башкортостана с начала специальной военной операции. Каждая колонна тщательно укомплектована. Благодаря волонтёрам бойцы, а также жители ДНР, ЛНР, Запорожья и Херсонской области получают необходимое снаряжение, стройматериалы и посылки от близких. Довезти ценный груз поручают только опытным водителям, способным находиться за рулем по двое суток. Как живут те, кто выполняют эту непростую миссию?

Эту машину Альфир Галикеев приобрел совсем недавно. Но не для себя. Племянник мужчины сейчас сражается на специальной военной операции. Совсем скоро Альфир лично отвезет технику на передовую. Для него это будет уже 37-я поездка в зону СВО. Страсть к вождению мужчине много лет назад привил отец. Теперь Альфир управляет грузовиком в составе гумконвоя.

Я уже везде, получается, ездил, по всей России. Туда съездил один раз – понравилось. Сейчас туда постоянно ездим. Альфир Галикеев, водитель грузовика

В месяц у него может быть до трех проездок. Около двух суток в одну сторону, и сразу же обратно. А дома, в селе Буздяк, ждет жена и трое детей. Супруга трудится на местном консервном комбинате. К разъездам мужа уже привыкла. Но побороть волнение все равно пока не удалось.

Я переживаю, чтобы живым-здоровым вернулся. На дороге чего только не случается. Но я горжусь им. Он такое благородное дело делает, помогает людям. Гульфия Галикеева, жена Альфира