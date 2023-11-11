«Швейные войска» и гумконвои: как жители Башкирии помогают бойцам СВО

За год своей работы активисты швейного движения республики пошили для солдат более 45 тысяч различных изделий. В шутку женщины называют себя представителями «швейных войск». Количество бойцов волонтерских движений неуклонно растет. Люди объединяются не просто для того, чтобы совместно что-то делать, но и вскладчину отправляют гуманитарные грузы.

Движение, которое начиналось всего с четырех портных, за год переросло в целую швейную индустрию. Мини-цеха раскиданы по всей республике. Одни раскраивают заготовки, другие шьют. В ассортименте – с десяток видов изделий для военных.

Еще одна трендовая вещь, которая с наступлением холодов нарасхват, – согревающие пояса. Ну а волонтеров согревают и вдохновляют слова бойцов, которые в виде обратной связи благодарят участников движения за помощь с оснащением.

Пожалуй, самое необычное, что приходилось шить женщинам, – военная экипировка для собаки, которую с собой на передовую забрал один из военнослужащих. Для пса по кличке Альт изготовили аж три вида костюмов.

Материалы швеи закупают сами на собранные деньги, либо помогают неравнодушные. Жители нередко приносят ткани, из которых нельзя сшить военную экипировку. Из такой волонтеры делают пижамы и нижнее белье для госпиталей.

За время, пока съемочная группа снимала сюжет, в штаб волонтеров жители принесли не только ткани, но и денежное пожертвование, а также вязаные носки. Всё для нужд участников СВО.

А вот участников этих движений объединила волонтер из Крыма. Уроженка республики сейчас живет и помогает военным в госпиталях на полуострове. Приехав в Башкортостан, женщина бросила клич о помощи среди знакомых. С тех пор появились целые группы помощи в Уфе, Чишминском и Буздякском районах.

Гуманитарные грузы волонтеры трех муниципалитетов отправляют сообща через транспортную компанию, где им предоставили скидку за перевозку.