В Уфе протезно-ортопедическое предприятие помогает бойцам СВО

Уфимское протезно-ортопедическое предприятие помогло свыше ста бойцам СВО в реабилитации. В одном месте ветеранам боевых действий делают замеры и изготавливают протезы, которыми в течение двух недель учат пользоваться. Теперь организация начала выпускать и спортивные протезы, разработанные для интенсивных нагрузок и активностей. С военнослужащими, получившими изделия, встретились и представители филиала фонда «Защитники Отечества».

Свои первые шаги на новом спортивном протезе делает ветеран спецоперации Вячеслав Серкин. Конечно, под наблюдением специалистов. Важно всё: от угла наклона голеностопа до амортизации при ходьбе.

Три года назад мужчина по контракту встал на защиту Родины – выполнял боевые задачи в составе 31-го мотострелкового полка «Башкортостан». Спустя полгода службы боец получил минно-взрывную травму. А дальше – госпитали, долгая реабилитация, привыкание к новой реальности. Для повседневной жизни ему изготовили обычный протез. Спустя годы у Вячеслава появился и спортивный – для тех, кто не привык сдаваться. Ветераны СВО в одном месте проходят реабилитацию, восстанавливаясь в стационаре.

Удобные, как тапочки, протезы выдерживают колоссальные нагрузки. Реабилитологи учат ими пользоваться в течение двух недель. Причем, как говорится, с пылу с жару.

С помощью стеклянной гильзы на пациенте примеряют будущий спортивный протез в статике и динамике. И отливается образец уже из более плотных материалов – карбона или смолы. В конце устанавливают необходимые насадки, чтобы было удобнее, например, жать штангу или приседать с гантелями.

Уфимское предприятие уже обеспечило свыше сотни ветеранов протезами конечностей, ортопедической обувью, аппаратами и другими средствами.

По любым вопросам – от протезирования до юридической помощи – участники спецоперации и их семьи могут обратиться к социальным координаторам «Защитников Отечества». Одна из важнейших задач фонда – помочь адаптироваться тем, кто отстаивал интересы страны на передовой, теперь уже здесь, в мирной жизни.