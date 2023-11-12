Неравнодушный житель Башкирии делает буржуйки для наших бойцов на СВО

Руслан Азангулов проживает в башкирских Туймазах и изготавливает пеки-буржуйки для наших ребят, которые сражаются на передовой.

На днях из Туймазинского района в зону проведения спецоперации отправился очередной гуманитарный конвой. Наши воины получили множество важных, необходимых вещей. В том числе печки-буржуйки для обогрева блиндажей, которые сделал Руслан.

Как стало известно из социальных сетей, мужчина работает вахтовым методом в «Роснефти», а между сменами он занимается печами.