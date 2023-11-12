В Уфе прогнозируют шквалистое усиление ветра

По данным метеобюро, в Уфе в указанные часы будет облачно с прояснениями. Ночью осадки не прогнозируются, а днем – небольшой дождь. Ветер будет южным, ночью – 3-8 метров в секунду, днем – 7-12 метров в секунду. Местами порывы до 17 метров в секунду. Ночью термометры покажут около 0 градусов, днем от +4 до +6 градусов.