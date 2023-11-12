В Уфе задержан мигрант-нелегагал, который прятался в магазине детской одежды

В тот день сотрудники ДПС находились на своем посту на проспекте Октября и остановили 31-летнего гражданина, который вызвал у них подозрение.

Как рассказал руководитель ГИБДД по Башкирии Владимир Севастьянов в своем телеграм-канале, мужчина при задержании проявлял агрессию по отношению к сотрудникам полиции, вырвался и бросился бежать через автомагистраль с интенсивным автомобильным трафиком, забежал в торговый центр, а там – в магазин детской одежды, где его и задержал госавтоинспектор.

Нарушителя доставили в ближайший отдел полиции. Составлены административные материалы по нескольким статьям КоАП РФ. Кроме того, установлено, что мужчина находится на территории России нелегально. За неповиновение правоохранителям он получил 8 суток административного ареста.