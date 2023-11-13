В Башкирии отпустили всю живность, пойманную рыбаками-браконьерами

В Башкирии госинспекторы продолжают доставать раколовки со дна озера Кандрыкуль. Об этом информирует телеграм-канал Mash Batash. В привычную среду обитания уже вернули 7800 раков, которые были пойманы браконьерами.

Напомним, ранее редакция bash.news рассказывала о масштабном рейде, который прошел в Туймазинском районе республики. Тогда у рыбаков-браконьеров изъяли 550 ловушек для раков и 100 килограммов незаконно выловленной рыбы. Всех водных позвоночных и членистоногих выпустили в воду.

По подсчетам специалистов, такой незаконный улов мог приносить рыболовам по миллиону рублей ежемесячно. И это только с одного водоема – Кандрыкуля. До сих пор со дна озера достают расставленные ими раколовки.