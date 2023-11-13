Девушка из Башкирии представит нашу республику на конкурсе красоты в Индии

В Индии с 8 по 15 ноября проходит международный конкурс красоты «Мисс Азия-2023». В этом главном азиатском конкурсе ежегодно принимают участие представители Китая, Кореи, Японии, Вьетнама, Казахстана, России, Турции, Шри-Ланки, Индонезии и других стран.

Во время конкурса для его участниц проводятся различные мастер-классы, организуются репетиции, экскурсии и съемки.

В этом году на «Мисс Азия-2023» Башкирию представит 22-летняя жительница Сибая Илюза Исяндавлетова. Ранее она одержала победу в конкурсе «Мисс Республика Башкортостан-2023», а в 2021 году стала первой вице-Мисс Азия-Сибирь. В прошлом году она закончила БГПУ им. Акмуллы.

На конкурсе девушка покажет свой творческий номер, продефилирует в башкирском национальном костюме и вечернем платье.