Музей в ЛНР получил выставку в подарок от Башкирии

Музей в Луганской народной республике получил в подарок выставку «Защитники Отечества». Её удалось организовать в новом регионе вместе с сотым конвоем. Также в дар преподнесены два издания – башкирский народный эпос «Урал-батыр» и книги о культуре Башкортостана.

Выставка рассказывает о военных действиях от эпохи Петра I до сегодняшнего времени. Ранее она экспонировалась в Уфе в Музее Боевой Славы. Помимо текста о военных действиях России и их героев, представлены репродукции картин известных художников.