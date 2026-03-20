Бойцы полка «Башкортостан» получили гумпомощь от земляков

Мотострелковый полк «Башкортостан» получил гуманитарную помощь от земляков из республики. Поддержку оказали жители Стерлитамака и Стерлитамакского района. Неравнодушные люди собрали и отправили на фронт квадрокоптеры, антидроновые устройства, транспорт, продукты питания, маскировочные сети и другой важный для солдат инвентарь.