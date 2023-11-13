ТРК «Башкортостан» объявила набор на курс обучения режиссёров

Телерадиокомпания «Башкортостан» объявляет набор на курс обучения режиссёров телевидения. Он стартует 20 ноября. Телерадиокомпания имеет бессрочную государственную лицензию на образовательную деятельность с правом подготовки и переподготовки кадров в соответствии с профстандартами России.
Сейчас идет набор слушателей на курс обучения по программе «Режиссёр телевидения». По итогам учёбы выдается удостоверение. Возможно трудоустройство. Все вопросы по номерам телефонов: 8 (347) 292-74-80 или 8 (929) 756-04-00.