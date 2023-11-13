ТРК «Башкортостан» объявила набор на курс обучения режиссёров

Удостоверения, которые выдаёт школа телерадиоискусства, зарегистрированы в федеральном реестре документов об образовании. Если журналист определяет, что на экране показать и какую проблему поднять, то режиссёры решают, как это показать, какие классические выразительные средства использовать, какие технические новинки привлечь. И от их решения зависит, что будет на экране.

Шаура Гильманова, директор школы-студии телерадиоискусства, заслуженный деятель искусств РФ