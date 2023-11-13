В Уфе завершилось обучение волонтеров Доброшколы «Өфө дуҫтары»

В столице Башкортостана завершилось обучение волонтеров Доброшколы «Өфө дуҫтары». 350 ребят от 14 до 17 лет усваивали основы добровольчества. Они изучали разные направления: патриотическое, культурное, медицинское, экологическое.
Это уже второе обучение в этом году. Первое прошло весной. Однако к осени появилось еще немало желающих пройти курсы, поэтому организовали второй раз.
Обучение проходило в очном и онлайн-форматах: вебинары, мастер-классы, игропрактики, новые знакомства и многое другое. Напомним, проект реализуется за счет гранта российского движения детей и молодёжи «Движение Первых».