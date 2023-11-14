В Челябинске прошла конференция, посвященная изучению башкирского языка

В Челябинске прошла вторая межрегиональная конференция «Белем», посвященная сохранению и изучению родного башкирского языка. На мероприятие приехали более 50 участников из Челябинской, Курганской, Свердловской областей и, конечно, Башкортостана.
Преподаватели Башгоспедуниверситета выступили с докладами. Говорили о навыках учителей башкирского языка в условиях цифровой среды и владениях современными информационными технологиями, об истории становления и развития национального филологического образования.
Еще одной темой для обсуждения стала работа с детьми с нарушением чтения и письма. Организовали игровые мастер-классы. К примеру, мозартика – новая технология по профилактике профессионального выгорания педагога и музыкально-развлекательная игра «Йыралыш». Проект реализуется благодаря гранту Главы Башкортостана.