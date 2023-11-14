В Челябинске прошла конференция, посвященная изучению башкирского языка

В Челябинске прошла вторая межрегиональная конференция «Белем», посвященная сохранению и изучению родного башкирского языка. На мероприятие приехали более 50 участников из Челябинской, Курганской, Свердловской областей и, конечно, Башкортостана.

Преподаватели Башгоспедуниверситета выступили с докладами. Говорили о навыках учителей башкирского языка в условиях цифровой среды и владениях современными информационными технологиями, об истории становления и развития национального филологического образования.