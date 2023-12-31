Уфимский хоспис, ФАПы и амбулатории: как развивалось здравоохранение Башкирии в 2023 году

В этом году в Башкортостане достигнута самая высокая за всю историю продолжительность жизни – 73 года. На это повлияло много факторов, но один из основных – это развитие медицины. Как говорил Гиппократ: «Болезнь легче предупредить, чем лечить». Не секрет, что ситуация с доступностью медицины в городах и на селе отличается. Поэтому за последний год в деревнях открылось 80 ФАПов, девять амбулаторий и пять офисов врачебной практики. Жителям даже отдаленных мест необязательно ездить в райцентры – фельдшеры могут проконсультироваться со столичными врачами онлайн и назначить лечение.
Новых поликлиник дождались жители уфимского Затона, Баймака и Месягутово. В последние годы упор делали на обновление больниц в районах. Сейчас внимание уделят Уфе. Первичное звено здравоохранения ждет масштабная модернизация. Радий Хабиров дал старт программе, благодаря которой обновятся 118 медучреждений. Еще один поворотный момент – открытие Уфимского хосписа – единственного в стране построенного с нуля центра паллиативной помощи. Дом для жизни – вот главная идея, которая воплощается дружным коллективом с большим сердцем.
Константин в числе тех, кто Новый год встречает вне дома. И если в больницах пациенты спешат выписаться до боя курантов, то многим подопечным хосписа, наоборот, за радость встретить 2024-й именно здесь. Так спокойнее, когда чувствуешь, что и в праздники помощь рядом. Вся его жизнь – дорога, дальнобой. Дети взрослые, живут в другом городе, жену похоронил. 12 лет как один.
Операцию провели недавно. С открытой раной Константин дома один не справился. Необходим уход, постоянные перевязки.
За почти полгода работы хоспис заставил улыбнуться и облегчил жизнь около 60 детей и более 400 взрослых. История первого в республике паллиативного стационара началась в 2019 году. После встречи с основателем Фонда помощи хосписам «Вера» Нютой Федермессер Радий Хабиров принял решение о строительстве центра в Уфе. Но возводиться он будет исключительно на пожертвования благотворителей.
И маховик благотворительности был запущен. Понятно, что основная часть средств – это пожертвования крупных компаний. БСК выделила около 400 миллионов рублей. Но и огромное количество людей отправляли небольшие, но такие важные суммы. Почти четыре года шло строительство. Сроки переносились, но о том, чтобы приостановить проект, речи и не шло. И вот в июне стационар распахнул свои двери. На открытие приехала Валентина Матвиенко, подарив хоспису сертификат на сенсорную комнату. Которая уже, кстати, готова.
Это самый крупный и единственный в России паллиативный стационар, построенный с нуля, а значит, здесь изначально всё было продумано под нужды подопечных.
А Максимка – первый пациент детского блока. Он бы с радостью всё потрогал, покрутил, но маленькие ручки не слушаются даже под большим усилием воли. Техника – это страсть Максима. Вот только изучать её без поддержки мамы не получается. А сейчас уже и мама бы сама не отказалась от поддержки. Гульназ с сыном 24 на 7.
Хоспис – это не больница, а дом. И находятся здесь не пациенты, а подопечные. Здесь не лечат, а помогают облегчить страдания, которые переносить без помощи бывает невозможно.
Вместе с подопечными в хосписе останутся не только медработники. Этой паутинкой связаны фотографии сотрудников фонда. Стенд в процессе заполнения. Скоро здесь появится еще одно лицо, точнее, мордочка. На подходе портрет пушистого терапевта Мистики.
Есть и четвероногие волонтёры. Работа хосписа в такие моменты парализована. После того, как Аки навестит подопечных в палатах, очередь сотрудников тискать собаку. Её хозяин Руслан уже много лет помогает фонду. Хоспис стал местом, куда попадают те, кому нужна помощь, и те, кто хочет эту помощь оказать.
А истории здесь у всех разные. Для кого-то хоспис становится местом, где можно уйти без боли, окруженным заботой. Для других это возможность почувствовать жизнь, которую за страданиями порой так сложно разглядеть. Хоспис – это не смерть и боль, это забота и облегчение. И поэтому те, кто впервые здесь оказывается, так удивляются атмосфере, в которой и дышится, и пишется легче.