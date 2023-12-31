Уфимский хоспис, ФАПы и амбулатории: как развивалось здравоохранение Башкирии в 2023 году

В этом году в Башкортостане достигнута самая высокая за всю историю продолжительность жизни – 73 года. На это повлияло много факторов, но один из основных – это развитие медицины. Как говорил Гиппократ: «Болезнь легче предупредить, чем лечить». Не секрет, что ситуация с доступностью медицины в городах и на селе отличается. Поэтому за последний год в деревнях открылось 80 ФАПов, девять амбулаторий и пять офисов врачебной практики. Жителям даже отдаленных мест необязательно ездить в райцентры – фельдшеры могут проконсультироваться со столичными врачами онлайн и назначить лечение.

Новых поликлиник дождались жители уфимского Затона, Баймака и Месягутово. В последние годы упор делали на обновление больниц в районах. Сейчас внимание уделят Уфе. Первичное звено здравоохранения ждет масштабная модернизация. Радий Хабиров дал старт программе, благодаря которой обновятся 118 медучреждений. Еще один поворотный момент – открытие Уфимского хосписа – единственного в стране построенного с нуля центра паллиативной помощи. Дом для жизни – вот главная идея, которая воплощается дружным коллективом с большим сердцем.

Константин в числе тех, кто Новый год встречает вне дома. И если в больницах пациенты спешат выписаться до боя курантов, то многим подопечным хосписа, наоборот, за радость встретить 2024-й именно здесь. Так спокойнее, когда чувствуешь, что и в праздники помощь рядом. Вся его жизнь – дорога, дальнобой. Дети взрослые, живут в другом городе, жену похоронил. 12 лет как один.

Врачи сказали: что-то не то, не может у тебя так сахар взять и подскочить, что было с тобой, говори честно. Я говорю: жену похоронил, стресс был дикий. С сахаром в азартные игры поиграл. Отрезали, три раза резали. Константин Игуменцев, подопечный Уфимского хосписа

Операцию провели недавно. С открытой раной Константин дома один не справился. Необходим уход, постоянные перевязки.

За почти полгода работы хоспис заставил улыбнуться и облегчил жизнь около 60 детей и более 400 взрослых. История первого в республике паллиативного стационара началась в 2019 году. После встречи с основателем Фонда помощи хосписам «Вера» Нютой Федермессер Радий Хабиров принял решение о строительстве центра в Уфе. Но возводиться он будет исключительно на пожертвования благотворителей.

Для меня хоспис – еще и способ проверки нашей республики на зрелость. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

И маховик благотворительности был запущен. Понятно, что основная часть средств – это пожертвования крупных компаний. БСК выделила около 400 миллионов рублей. Но и огромное количество людей отправляли небольшие, но такие важные суммы. Почти четыре года шло строительство. Сроки переносились, но о том, чтобы приостановить проект, речи и не шло. И вот в июне стационар распахнул свои двери. На открытие приехала Валентина Матвиенко, подарив хоспису сертификат на сенсорную комнату. Которая уже, кстати, готова.

Этот проект, можно сказать, народный, башкирский. Это тоже такая миссия хосписа – объединять людей вокруг чужого горя. Валентина Матвиенко, председатель Совета Федерации России

Всем, кто принимал участие в хосписе, даже кто три копейки давал, большое спасибо и низкий поклон от души. Мы сделали большое дело всем миром, всей республикой. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Это самый крупный и единственный в России паллиативный стационар, построенный с нуля, а значит, здесь изначально всё было продумано под нужды подопечных.

Хосписная помощь вышла совершенно на новый уровень. Так или иначе мы с этим соприкасаемся, потому что темы жизни и смерти – две вечные темы. Как бы нам ни хотелось куда-то от этого уйти, это всегда будет рядом. Каринэ Хабирова, попечитель благотворительного фонда «Уфимский хоспис»

А Максимка – первый пациент детского блока. Он бы с радостью всё потрогал, покрутил, но маленькие ручки не слушаются даже под большим усилием воли. Техника – это страсть Максима. Вот только изучать её без поддержки мамы не получается. А сейчас уже и мама бы сама не отказалась от поддержки. Гульназ с сыном 24 на 7.

Я уже посыпалась, тяжело, очень тяжело, но мы справляемся как можем. Гузель Бобова, мама Максима

Это титанический труд, нельзя порой оставить ребенка вообще ни с кем. Бывают дети стомированные, на оборудовании, просто так с бабушкой не оставишь. Хотелось, чтобы здесь наши семьи отдохнули. Спросили у мамы: чего хочется, есть ли желание? Она ответила: я хочу спать. Светлана Нигматуллина, исполнительный директор благотворительного фонда «Уфимский хоспис»

Хоспис – это не больница, а дом. И находятся здесь не пациенты, а подопечные. Здесь не лечат, а помогают облегчить страдания, которые переносить без помощи бывает невозможно.

Мы понимаем, насколько мы сняли болевой синдром, тягостный синдром, что человек со спокойной душой уезжает домой. Но он знает, что при любом вопросе, проблеме он может к нам обратиться. И я надеюсь, что это ощущение защиты, опоры, наши подопечные чувствуют. Оксана Кузовкина, главный врач Уфимского хосписа

Мы все будем дома с семьями, а здесь останутся самые тяжелые, те, кому не с кем встречать Новый год. И мы хотим, чтобы они тоже почувствовали этот праздник. Готовим для них стол. И теми самыми близкими и родными для них станут сотрудники хосписа, которые останутся здесь дежурить. Радмила Сурначева, исполнительный директор Уфимского хосписа

Вместе с подопечными в хосписе останутся не только медработники. Этой паутинкой связаны фотографии сотрудников фонда. Стенд в процессе заполнения. Скоро здесь появится еще одно лицо, точнее, мордочка. На подходе портрет пушистого терапевта Мистики.

Есть и четвероногие волонтёры. Работа хосписа в такие моменты парализована. После того, как Аки навестит подопечных в палатах, очередь сотрудников тискать собаку. Её хозяин Руслан уже много лет помогает фонду. Хоспис стал местом, куда попадают те, кому нужна помощь, и те, кто хочет эту помощь оказать.