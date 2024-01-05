В Башкирии к строительству автотрассы М-12 привлекут до 3 тыс. человек

До 3 тыс. человек будут привлечены этим летом к строительству участка автотрассы М-12, который проходит по территории Башкортостана. Сроки сжатые, объем работ огромный. Дорогу Дюртюли – Ачит должны сдать уже в этом году.
Две развязки, 15 мостов, 32 путепровода планируется возвести в рамках строительства первого этапа дороги Дюртюли – Ачит. Это как раз тот отрезок новой скоростной магистрали, который проходит по территории Башкортостана. Общая его протяжённость 140 километров.
Эту стройку сравнивают с БАМом. По крайней мере, говорят дорожники после строительства Байкало-Амурской магистрали таких масштабных проектов в стране не было. Тем более, что в жизнь его воплощают в рекордно короткие сроки. За четыре года строители должны проложить более 1 тыс. километров дороги от Москвы до Екатеринбурга. Магистраль до Казани уже готова, сейчас активно строится дорога Дюртюли – Ачит.
Протяженность моста возле села Вострецово Бураевского района 812 метров. Сооружение будет стоять на 11 опорах. После заливки пролётных строений внутри переправы натянут напряжённые канаты. Что касается дорожного полотна, строителям приходится сталкиваться с некоторыми трудностями и тоже применять специальные технологии.
Дорогу Дюртюли – Ачит, в том числе и отрезок проезжей части, проходящий по территории Башкортостана, должны построить за два года. Срок сдачи объекта четвёртый квартал 2024 года. Новая трасса станет продолжением магистрали М-12 до Екатеринбурга. Таким образом время в пути без учёта остановок от Москвы до столицы Урала сократится с 35 до 17 часов. Для нашей республики новая трасса даст дополнительные возможности для развития туризма и в целом экономики региона.