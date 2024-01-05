В Башкирии к строительству автотрассы М-12 привлекут до 3 тыс. человек

До 3 тыс. человек будут привлечены этим летом к строительству участка автотрассы М-12, который проходит по территории Башкортостана. Сроки сжатые, объем работ огромный. Дорогу Дюртюли – Ачит должны сдать уже в этом году.

Две развязки, 15 мостов, 32 путепровода планируется возвести в рамках строительства первого этапа дороги Дюртюли – Ачит. Это как раз тот отрезок новой скоростной магистрали, который проходит по территории Башкортостана. Общая его протяжённость 140 километров.

Эту стройку сравнивают с БАМом. По крайней мере, говорят дорожники после строительства Байкало-Амурской магистрали таких масштабных проектов в стране не было. Тем более, что в жизнь его воплощают в рекордно короткие сроки. За четыре года строители должны проложить более 1 тыс. километров дороги от Москвы до Екатеринбурга. Магистраль до Казани уже готова, сейчас активно строится дорога Дюртюли – Ачит.

Главное, что у нас на всей трассе, а это 275 километров которые мы должны сдать – уникальный мост через реку Белая по уникальной технологии непрерывного бетонирования опор и уравновешенного бетонирования пролётного строения применяем на этой трассе. Поэтому мост будет очень красивый и то, что технологически мы это применили позволит его сдать в установленные сроки. Вячеслав Петушенко, председатель правления государственной компании «Автодор»

Протяженность моста возле села Вострецово Бураевского района 812 метров. Сооружение будет стоять на 11 опорах. После заливки пролётных строений внутри переправы натянут напряжённые канаты. Что касается дорожного полотна, строителям приходится сталкиваться с некоторыми трудностями и тоже применять специальные технологии.

Здесь проблема такова что есть неустойчивые грунты, заболоченные местности, переувлажненные грунты. Соответственно поэтому применяется технология Jet-свай, то есть, соответственно, мы укрепляем грунты бетоном, цементом. Ильдар Яруллин, заместитель генерального директора строительной компании