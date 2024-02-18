Эксперты из Уфы рассказали, как минимизировать негативное влияние гаджетов на здоровье

Неутешительные данные приводят врачи. За последние 20 лет дети и подростки в России стали в полтора раза чаще заболевать близорукостью. Одной из главных причин специалисты называют распространение современных технологий. По статистике, ежедневно 17% школьников проводят в телефоне более семи часов. И это только в будние дни. Какие еще опасности скрывают гаджеты и как минимизировать негативные последствия?

Один раз в два года – именно с такой частотой рекомендуют посещать офтальмолога даже тем, у кого четкий взгляд на мир. Но в эпоху цифровизации здоровых людей всё меньше. По всему миру нарушениями зрения страдают уже более 2 миллиардов человек. Для диагностики и лечения создают новую аппаратуру. Например, на вот таком оптическом томографе наблюдают за теми, у кого уже выявлены какие-то отклонения. На снимках глаз человека можно рассмотреть буквально по слоям.

Чтобы не допустить ухудшения зрения, важно не пренебрегать профилактикой. В центре глазной и пластической хирургии в Уфе дошкольникам и ученикам младших классов бесплатно помогают подобрать схему упражнений, питания и составить сбалансированный распорядка дня. А для этого сначала исследуют. Один из способов – проверить, как мозг обрабатывает зрительную информацию. Для этого к голове пациента прикрепляются электроды. А затем показывают ему контрастные изображения.

А этот прибор позволяет увидеть мельчайшие движения глаз, которые человек не контролирует. Так мы можем понять, насколько качественным является зрительный процесс. Если раньше эти исследования предназначались в основном для пожилых людей, то в последние годы к офтальмологам все чаще обращается молодежь. Причина – в широком использовании различных гаджетов. Полностью отказаться от них невозможно. Но важно понимать, что усталость глаз при работе с телефонами и компьютерами влияет и на нервную систему.

Мы рассматриваем не просто глаз сам по себе, а мы рассматриваем в совокупности зрительные функции, нервно-психические функции. Потому что это все завязано в очень тугой узел, который мы называем синдромом пользователя компьютера. Рустэм Ахмадеев, доктор медицинских наук, профессор кафедры психиатрии, наркологии и психотерапии БГМУ

Гаджеты несут в себе и другую опасность, которую невозможно увидеть. Это различного рода инфекции. На коже здорового человека обитает множество микроорганизмов, в том числе патогенных. Согласно последним исследованиям, они есть и на 94% поверхности телефонов.

Когда человек заболевает, на его коже и слизистых могут находиться вирусы и патогенные бактерии, которыми активно обсеменяются предметы обихода, в том числе и гаджеты. Поэтому очень важно протирать дезинфицирующими растворами, например, на основе спирта, телефоны после посещения общественных мест, например, по возвращении с работы домой. Анастасия Попова, специалист-эксперт Управления Роспотребнадзора по Республике Башкортостан

Пагубно влияют гаджеты и на осанку. Именно поэтому, помимо компьютерных игр, киберспортсмены сдают нормативы по бегу, приседаниям и отжиманиям. Но, как уверяют врачи, современные технологии не только вредят здоровью, но и способствуют его улучшению.

Современная медицина без виртуального, удаленного мониторинга невозможна. Например, если мы пересаживаем коленный сустав какой-то бабушке из Бурзянского района, мы не знаем, что с ней в деревне происходит. Но у нее есть внук, который подсоединяет шагомер к своему айфону, и мы каждый час знаем ее состояние здоровья. Если она ходит в сутки 8 тысяч шагов, она здорова. Булат Миназов, заведующий кафедрой травматологии и ортопедии БГМУ