В Башкирии планируют создать образовательный центр по станкостроению

В Стерлитамаке могут создать всероссийский образовательный центр по станкостроению. Об этом говорили во время выездного совещания по вопросам развития среднего профессионального образования. В обсуждении участие приняли глава республики, руководители колледжей и предприятий, а также представители Госкорпорации Ростех.
Ключевым в повестке стал вопрос подготовки кадров, в том числе и для создаваемого в башкирском городе станкостроительного кластера. Радий Хабиров поручил руководителям колледжей со следующего года активно включаться в федеральную программу по модернизации системы среднего профобразования, которую анонсировал Президент страны.
Также по словам главы региона, власти не будут сворачивать собственную программу поддержки. До 2030 года надо навести порядок в системе СПО.