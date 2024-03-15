В Башкирии планируют создать образовательный центр по станкостроению

Здесь и техническая база хорошая. Осталось только общежитие подремонтировать, но они уже своими силами это делают. Всегда очень важно, чтобы у ребят была нормальная среда – комфортные общежития, места для спорта, отдыха и т.д. Студенты колледжей у нас – самые лучшие.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан