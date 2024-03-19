Охрана домов в 2024 году — ТОП-5 способов защитить свою недвижимость

В России ежегодно происходит около 100 000 грабежей, половина из которых приходится на частный сектор. Чтобы не пополнить эту статистику своей недвижимостью, важно задуматься про ее защиту. Повысить безопасность дома можно как минимум 5-ю способами.

Охрана домов в 2024 году — ТОП-5 способов защитить свою недвижимость

Частные дома считаются одной из наиболее привлекательных мишеней для грабителей. Во-первых, здесь всегда есть что украсть. Особенно, если речь идет не про дачу, а про коттедж. Во-вторых, здесь в сравнении с квартирами гораздо меньше риск, что любопытные соседи попытаются прервать попытку кражи. И в-третьих, дома чаще остаются без хозяев на продолжительное время.

Как результат — в России ежегодно происходит около 100 000 грабежей, половина из которых приходится на частный сектор. Чтобы не пополнить эту статистику своей недвижимостью, важно задуматься про ее защиту. Повысить безопасность дома можно как минимум 5-ю способами.

1. Установка надежной защиты

Эффективная охрана частного дома начинается с его правильного оснащения. О защите недвижимости от грабителей стоит задуматься еще на этапе строительства. Как минимум, следует установить решетку на окна. Если в многоквартирных домах квартиры отчасти защищены высотой, то в частном секторе доступность к комнатам расширена. Чтобы снизить вероятность проникновения в дом через окно, рекомендуется установить решетку. Причем как на первом, так и на втором этаже (при его наличии).

Как максимум же, следует задуматься о бронированной двери с хорошим замком. Большая часть злоумышленников проникают в дом с порога. Дверь со сложным замком из толстой стали станет для них серьезным препятствием. Даже если грабителям удастся ее взломать, они потратят на это много времени, в течение которого их могут заметить соседи или они попадут на видеокамеры.

2. Подключение системы видеонаблюдения

Второй уровень защиты недвижимости — это видеоохрана, которая выполняет две основные функции:

Отпугивание. Многие злоумышленники отказываются от дальнейших попыток кражи после того, как заметят видеокамеру. Иногда даже муляж помогает отпугнуть грабителей.

Фиксация ограбления. Современные системы видеонаблюдения могут транслировать изображение прямо на смартфон хозяина объекта. Как результат — вы сможете самостоятельно зафиксировать попытку ограбления и предпринять необходимые меры.

Еще один плюс видеоохраны для дома — ускорение поиска грабителей. Сохраненные кадры позволят правоохранительным органам быстрее идентифицировать и найти преступников, чтобы привлечь их к ответственности и вернуть награбленное.

3. Установка пультовой сигнализации и охраны дома

Чтобы обеспечить максимальную защиту своего имущества, достаточно поставить дом под охрану с помощью пультовой сигнализации. Это комплекс систем и оборудования, который:

Моментально определяет попытку ограбления (происходит за счет датчиков движения, открытия дверей, разбития окна);

Отправляет сигнал тревоги в диспетчерский центр;

Запускает процесс реагирования (оператор диспетчерского центра обрабатывает полученный сигнал и отправляет на объект нужную службу).

Обычно при попытке ограбления на место отправляется группа быстрого реагирования. Время ее приезда зависит от региона и компании. Так, экипажи ГБР «Цезарь Сателлит» приезжают на место происшествия в течение 5-7 минут. Воры за это время не успевают завершить преступление, что позволяет сотрудникам группы реагирования задержать их и передать правоохранительным органам, сохранив при этом имущество.

4. Подключение сирены — звуковой и световой

Дополнительно системы охраны и сигнализации для дома могут быть оснащены звуковыми или световыми сиренами. Они работают в комплексе с датчиками. Получив сигнал о несанкционированном движении на территории, сирена активируется, издавая громкий звук или мигая светом.

Установка сирены хороша по двум причинам. Первая — психологическое воздействие. Громкий звук заставляет грабителей растеряться и запаниковать, в результате чего многие злоумышленники просто сбегают с места преступления, даже не попытавшись отключить сирену. Вторая причина — привлечение внимания. Громкий звук или яркое звуковое сопровождение моментально привлекают внимание прохожих, соседей, охранников. Кто-то из них обязательно вызовет полицию или самостоятельно предпримет попытку по остановке ограбления.

5. Создание эффективной системы освещения

Преступники предпочитают совершать ограбления под покровом ночи. Чем темнее на участке и в самом доме — тем более привлекательным для них кажется объект. Вы можете скорректировать планы злоумышленников, выполнив всего два действия:

● Установите уличные фонари, которые будут подсвечивать все наиболее уязвимые места двора: входная группа, окна, въезд в гараж.

● Подключите в доме осветительные приборы, управлять которыми можно через приложение. В таком случае даже подолгу находясь в отъезде, вы сможете создавать видимость присутствия в доме людей, что наверняка отпугнет грабителей.

Для освещения участка можно использовать светильники с датчиками движения. Они будут активировать включение ламп только в случае обнаружения посторонних. Резко включенный свет как и звуковая сирена может оказать психологическое воздействие на грабителей.

Исключить риск ограбления дома на 100% не способен никто. Но повысить защищенность своей недвижимости реально. Для этого достаточно использовать описанные выше методы и помнить базовые принципы безопасного хранения драгоценных вещей, денег.

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