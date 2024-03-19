В Башкирии среди соцработников отмечают острую нехватку кадров

День социальной работы отмечается сегодня во всём мире. Праздничную дату они, как правило, проводят в заботе о своих подопечных. В Башкортостане в этой сфере острая нехватка людей. Например, в домах престарелых и интернатах не хватает 1000 сотрудников. Помощь необходима разным категориям: детям, семьям, инвалидам. Нуждаются в заботе также пожилые, люди старшего поколения.

Уже в молодости она была прикована к кровати. О Халиме Искандаровой заботилась мама. До последнего. Когда мамы не стало – женщина случайно узнала о существовании соцработников.

Больше 10 лет Халиме Искандаровой помогает Зульфия Миниахметова. Женщина ухаживает ещё за двумя подопечными. Все – лежачие. Поэтому работа порой физически непростая.

Моё сердце мне так подсказало. Мне вот с бабушками и дедушками работать нравится, я с ними общаюсь, помогаю. Зульфия Миниахметова, социальный работник

В Башкортостане в этой сфере сейчас острая нехватка людей. Помимо соцработников требуются сиделки в дома престарелых и интернаты. Не достаёт около 1000 сотрудников.

По словам соцработников – сложно только поначалу. Так говорит и Наталья Фролова – в профессии она уже больше 20 лет. Большинство социальных работников, которые заботятся о людях старшего возраста – это тоже взрослые люди. Есть и молодёжь, но их меньше.

При том, что специальности обучают в учебных заведениях: например, в УУНиТ. Курсы проводят и для взрослых: сокращённую профподготовку можно пройти после обращения к одному из поставщиков социальных услуг. Они есть в каждом населённом пункте, в городах отделения разделены по районам для удобства.