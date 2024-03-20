Впервые за 71 год в небе над Башкирией появилась комета Понса-Брукса. Об этом рассказали представители Уфимского планетария.
Комету можно увидеть с наступлением темноты с помощь бинокля или телескопа на северо-западе. Специалисты отмечают, что комета выглядит не как звезда, а как размытое туманное пятнышко. За городом космический объект будет виден лучше.
По прогнозам специалистов, в апреле комета станет ярче и, возможно, будет видна невооруженным глазом. Комета приближается к Солнцу и 21 апреля пройдет перигелий — ближайшую к Солнцу точку своей орбиты. По мере приближения к Солнцу условия видимости кометы будут ухудшаться: она будет видна непродолжительное время низко над горизонтом. 10 апреля комета будет находиться недалеко от молодого месяца и Юпитера. После прохождения перигелия — 21 апреля, комета переходит в южное полушарие и станет невидимой в наших широтах.