В небе над Башкирией появилась комета Понса-Брукса

По прогнозам специалистов, в апреле комета станет ярче и, возможно, будет видна невооруженным глазом. Комета приближается к Солнцу и 21 апреля пройдет перигелий — ближайшую к Солнцу точку своей орбиты. По мере приближения к Солнцу условия видимости кометы будут ухудшаться: она будет видна непродолжительное время низко над горизонтом. 10 апреля комета будет находиться недалеко от молодого месяца и Юпитера. После прохождения перигелия — 21 апреля, комета переходит в южное полушарие и станет невидимой в наших широтах.