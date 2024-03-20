Иран подарил Евразийскому музею кочевых цивилизаций копию древней рукописи

Евразийскому музею кочевых цивилизаций Иран подарил копию древней рукописи. Специалисты Центральной библиотеки города Мешхед передали оцифрованную версию «Записки» арабского писателя и путешественника Ахмада ибн Фадлана. Посещение Ирана – это часть научной экспедиции башкирских учёных.

Слова, которые выводили тысячу лет назад, потомки теперь рассматривают не только на бумаге. В распоряжение башкирских учёных уникальный документ. В начале X века автор записи Ахмад ибн Фадлан оказался на территории Волжской Булгарии, а не Татарстана. Он был секретарем посольства абассидского халифа, которое приехало по приглашению местного хана. В 921-922 годах Ахмад ибн Фадлан подробно описывал своё путешествие и народы, с которыми ему довелось познакомиться.

В Иран была направлена исследовательская группа, которая работает над проектом Евразийского музея кочевых цивилизаций. Башкирские специалисты встретились с местными учёными, которые разрешили лично ознакомиться с оригиналом рукописи и передали Башкортостану цифровую копию. Она хранится в Центральной библиотеке фонда «Астан Кудс Разави», где находятся сотни тысяч редких произведений связанных с исламской историей. Изучением «Записки» Ибн Фадлана занимались еще советские специалисты в середине прошлого века.

Рукопись в отличном состоянии. Всё благодаря реставрационным мастерским и современным книгохранилищам. Одной из задач исследовательской группы было ознакомиться с опытом в этих областях.

В рукописи описываются земли, где жили башкиры, их быт и вероисповедование. Так в «Записке» ибн Фадлана говорится, что башкиры были язычниками, но часть уже приняла ислам. Рукопись станет одним из важнейших экспонатов Евразийского музея кочевых цивилизаций.