В Стерлитамаке поющий водитель автобуса покорил соцсети

Водитель маршрутки Рустам Яхшибаев превратил свой автобус в настоящую концертную площадку. Пассажирам он поёт песни популярных российских и зарубежных артистов, а также на башкирском языке. Его автобус среди горожан стал самым популярным, а сам он прославился на всю страну в соцсетях.

Известные каждому человеку песни в этом автобусе звучат не по радио, а вживую. Отличие от других городских маршрутов лишь в том, что Рустам Яхшибаев лично приветствует пассажиров. В преддверии Международного женского дня жительниц Стерлитамака он одаривает тюльпанами.

Рустам Яхшибаев родом из Узбекистана, в России живёт 14 лет, трудился фельдшером, строителем. В 2017 году отучился дополнительно в автошколе, чтобы работать водителем. Как год он включает в плеере аранжировку музыкальных композиций и поёт пассажирам. Автобус превратил в концертную площадку. Признаётся, что любит петь песни с детства.

Тягу к творчеству привила супруга Рустама. Она услышала, как её муж исполняет песни, звучащие из динамиков, и заявила, что ему нужно развивать свой талант. Поддержка близких вдохновила водителя на то, чтобы записаться на курсы вокала. В соцсетях видео с его участием набирают просмотры. Мужчина исполняет песни на 15 языках, в том числе на итальянском, казахском, башкирском.

Некоторые я понимаю, но некоторые, если честно, я не понимаю. Стараюсь петь без акцента. Учу хорошенько. Может, кто-то реально понимает на французском. Рустам Яхшибаев, водитель

Сами стерлитамакцы в восторге от такого водителя, который поднимает всем настроение.

Спасибо ему большое, что у него хватает сил физических не только везти хорошо маршрутку, но и петь песни, поднимать настроение. Татьяна Горшенина

Так и хочется ещё проехать мимо, но остановка моя рядом здесь, поэтому дальше не поеду, но так бы ещё хотелось дальше поехать, послушать песни. Ирина Щербакова

Когда я, например, в первый раз услышала, я думала, что водитель подпевает, а потом смотрю: он сам рот открывает и поёт. Ольга Алексеева

Лишь единичный был случай, когда кто-то из пассажиров хотел поехать в тишине, отмечает водитель.

И то, его остальные пассажиры чуть не сожрали, они хотели вышвырнуть и сказали, тогда выходи отсюда, мы все хотим слушать водителя, выходи я говорю, пересядь на другую машину. Рустам Яхшибаев, водитель