В Стерлитамаке поющий водитель автобуса покорил соцсети

Водитель маршрутки Рустам Яхшибаев превратил свой автобус в настоящую концертную площадку. Пассажирам он поёт песни популярных российских и зарубежных артистов, а также на башкирском языке. Его автобус среди горожан стал самым популярным, а сам он прославился на всю страну в соцсетях.
Известные каждому человеку песни в этом автобусе звучат не по радио, а вживую. Отличие от других городских маршрутов лишь в том, что Рустам Яхшибаев лично приветствует пассажиров. В преддверии Международного женского дня жительниц Стерлитамака он одаривает тюльпанами.
Рустам Яхшибаев родом из Узбекистана, в России живёт 14 лет, трудился фельдшером, строителем. В 2017 году отучился дополнительно в автошколе, чтобы работать водителем. Как год он включает в плеере аранжировку музыкальных композиций и поёт пассажирам. Автобус превратил в концертную площадку. Признаётся, что любит петь песни с детства.
Тягу к творчеству привила супруга Рустама. Она услышала, как её муж исполняет песни, звучащие из динамиков, и заявила, что ему нужно развивать свой талант. Поддержка близких вдохновила водителя на то, чтобы записаться на курсы вокала. В соцсетях видео с его участием набирают просмотры. Мужчина исполняет песни на 15 языках, в том числе на итальянском, казахском, башкирском.
Сами стерлитамакцы в восторге от такого водителя, который поднимает всем настроение.
Лишь единичный был случай, когда кто-то из пассажиров хотел поехать в тишине, отмечает водитель.
Рустам Яхшибаев планирует обновить репертуар. При этом он очень мечтает покорить большую сцену, чтобы его голос слышали не только в маршруте №140, но и по всей стране.