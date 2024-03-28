Послушник из Башкирии оставил храм и ушел добровольцем в зону СВО

Наш земляк из Стерлитамака пять лет был послушником монастыря, после чего принял решение встать в один строй с теми, кто сегодня защищает рубежи нашей Родины в зоне спецоперации. О бойце с позывным «Монах» рассказал корреспондент издания «Стерлитамакский рабочий» Фаяз Юмагузин.

По словам воина, как только в 2022 году была объявлена частичная мобилизация, многие трудники из его монастыря отправились на фронт, некоторые подписали контракт с минобороны России.

Сам «Монах» – сержант запаса, срочную отслужил в разведроте, принимал участие в чеченской кампании. Однако попасть в число мобилизованных у него не получилось из-за проблем с документами. Но мужчина добился своего. Однажды он увидел объявление о формировании в Новочеркасске казачьей бригады «Дон» в Ростовской области. Приехал туда, подписал контракт, прошел боевое слаживание и через 10 дней отправился на передовую.

Я попал в батальон «Терек». Там служат бойцы из Нигерии, Египта, Сирии, Молдавии. Даже есть один негр. Все они учились в России и успели полюбить Россию настолько, что пошли её защищать... Доброволец СВО, позывной «Монах»

А еще один знакомый священник рассказал «Монаху», как в начале 90-х он общался со схимонахиней Сепфорой. Она прожила 101 год и оставила много пророчеств. Матушка сказала, что в будущем будет война с Украиной. Священник не поверил, но увы, она оказалась права. Но Сепфора предсказала и другое: победу России.

Напомним, всю информацию о порядке поступления на службу по контракту можно получить по следующим номерам телефонов: 117 – единый справочный номер Министерства обороны Российской Федерации, 122 или 8 (347) 218-19-19 – ситуационный центр и 8 (347) 248-29-31 – пункт отбора.

Также желающие могут обратиться в любой офис МФЦ либо в пункт отбора по контракту Республики Башкортостан в Уфе на Революционной, 156. Также заявки можно отправить через портал Госуслуг, чат-бот в Телеграм и на сайте башбат.рф.