Над Уфой и пригородами будет летать БПЛА самолетного типа

Сегодня, 2 апреля, над территорией уфимского Затона и северной части столицы будут летать дроны и БПЛА самолетного типа. Эта техника участвует в поисках двух пропавших подростков — Павла Паличева и Дамира Адигамова.
Напомним, сотрудники МЧС, МВД и волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» занимаются поиском школьников уже трое суток.
Как сообщили телеканалу БСТ в ПСО «Лиза Алерт», сегодня в рамках поисковой операции было принято решение поднять в воздух БПЛА для того, чтобы исследовать поверхность реки Белая и окрестностей. В связи с этим жителей Уфы, пригородов и Благовещенского района предупреждают о появлении в воздухе беспилотника самолетного типа.