Над Уфой и пригородами будет летать БПЛА самолетного типа

Как сообщили телеканалу БСТ в ПСО «Лиза Алерт», сегодня в рамках поисковой операции было принято решение поднять в воздух БПЛА для того, чтобы исследовать поверхность реки Белая и окрестностей. В связи с этим жителей Уфы, пригородов и Благовещенского района предупреждают о появлении в воздухе беспилотника самолетного типа.