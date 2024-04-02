МЧС по Башкирии распространило рекомендации о том, как вести себя при атаке БПЛА

На фоне участившихся атак БПЛА на регионы России МЧС по Башкирии разработало рекомендации о том, как вести себя при атаке беспилотников.

Фото №1 - МЧС по Башкирии распространило рекомендации о том, как вести себя при атаке БПЛА

Так, если человек находится в здании, то следует спуститься на нижние этажи, в подвал или паркинг. Не стоит пользоваться лифтом, так как он может застрять.

Если на момент атаки человек находится в квартире, то необходимо найти место без окон между несущих стен. Например, ванная комната, где лучше сесть на пол. Запрещается подходить к окнам.    

В момент атаки БПЛА на улице следует немедленно спрятаться в ближайшем здании, подземном переходе или паркинге. Если же вы находитесь в транспорте, то нужно его покинуть и поискать место для укрытия.

После атаки при обнаружении БПЛА или его частей — ни в коем случае ничего не трогайте и сразу же покиньте место, где нашли устройство. Незамедлительно сообщите о находке в 112. Назовите оператору свои ФИО и место обнаружения беспилотника. 

Пресс-служба МЧС по Башкирии
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