МЧС по Башкирии распространило рекомендации о том, как вести себя при атаке БПЛА

На фоне участившихся атак БПЛА на регионы России МЧС по Башкирии разработало рекомендации о том, как вести себя при атаке беспилотников.

Так, если человек находится в здании, то следует спуститься на нижние этажи, в подвал или паркинг. Не стоит пользоваться лифтом, так как он может застрять.

Если на момент атаки человек находится в квартире, то необходимо найти место без окон между несущих стен. Например, ванная комната, где лучше сесть на пол. Запрещается подходить к окнам.

В момент атаки БПЛА на улице следует немедленно спрятаться в ближайшем здании, подземном переходе или паркинге. Если же вы находитесь в транспорте, то нужно его покинуть и поискать место для укрытия.