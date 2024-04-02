В Уфе отряд «ЛизаАлерт» сообщил об аферистах, объявивших сбор денег

В Уфе неустановленные лица, решив воспользоваться ситуацией, объявили о сборе денег для волонтеров, которые занимаются поиском пропавших подростков.

Фото №1 - В Уфе отряд «ЛизаАлерт» сообщил об аферистах, объявивших сбор денег

Информация об этом размещена в группе «ЛизаАлерт. Башкортостан» во «ВКонтакте».

Внимание! Поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» не организует сбор денег для поисков! Если вы увидели информацию об этом, просим вас сообщить инфоргам поиска и не переводить никакие денежные суммы на счета мошенников. Для уточнения потребностей по обеспечению штаба в течение дня можно писать в сообщения группы. Спасибо всем, кто не остаётся в стороне! 

Отряд «ЛизаАлерт. Башкортостан», Vk

Напомним, Павла Паличева и Дамира Адигамова ищут с 30 марта. Пока об их местонахождении ничего не известно.  

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