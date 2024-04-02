В Уфе отряд «ЛизаАлерт» сообщил об аферистах, объявивших сбор денег
В Уфе неустановленные лица,
решив воспользоваться ситуацией, объявили о сборе денег для волонтеров, которые
занимаются поиском пропавших подростков.
Информация об этом
размещена в группе «ЛизаАлерт. Башкортостан» во «ВКонтакте».
Внимание! Поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» не организует сбор денег для поисков! Если вы увидели информацию об этом, просим вас сообщить инфоргам поиска и не переводить никакие денежные суммы на счета мошенников. Для уточнения потребностей по обеспечению штаба в течение дня можно писать в сообщения группы. Спасибо всем, кто не остаётся в стороне!
Отряд «ЛизаАлерт. Башкортостан», Vk
Напомним, Павла Паличева
и Дамира Адигамова ищут с 30 марта. Пока об их местонахождении ничего не
известно.