В Уфе отряд «ЛизаАлерт» сообщил об аферистах, объявивших сбор денег

Внимание! Поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» не организует сбор денег для поисков! Если вы увидели информацию об этом, просим вас сообщить инфоргам поиска и не переводить никакие денежные суммы на счета мошенников. Для уточнения потребностей по обеспечению штаба в течение дня можно писать в сообщения группы. Спасибо всем, кто не остаётся в стороне!

Отряд «ЛизаАлерт. Башкортостан», Vk