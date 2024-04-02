Житель Башкирии стал добровольцем СВО и служит вместе с отцом

Участник спецоперации из Стерлитамака Денис М. подписал контракт с минобороны страны. Он уверен, что каждый мужчина должен защищать свою Родину.

О бойце рассказал глава администрации города Рустем Газизов. В 2022 году отца Дениса призвали в рамках частичной мобилизации. Службу по контракту они часто обсуждали вместе с отцом.

Я сказал, что отец и сын должны быть вместе. На фронте и друг друга прикроем, да и служится легче. Сын должен идти за отцом, а отец — за сыном. Защищайте свою Родину. Фашизм и нацизм надо остановить. Участники СВО являются примером для молодых ребят. Самое главное, не бояться. Стоит задача — защищать нашу страну, родные дома, детей. Долг есть долг. Доброволец СВО Денис М.

Добавим, всю информацию о порядке поступления на службу по контракту можно получить по следующим номерам телефонов: 117 – единый справочный номер Министерства обороны Российской Федерации, 122 или 8 (347) 218-19-19 – ситуационный центр и 8 (347) 248-29-31 – пункт отбора.

Также желающие могут обратиться в любой офис МФЦ либо в пункт отбора по контракту Республики Башкортостан в Уфе на Революционной, 156. Также заявки можно отправить через портал Госуслуг, чат-бот в Телеграм и на сайте башбат.рф.