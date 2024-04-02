Стало известно, когда в Уфе завершат строительство Центра фехтования

Центр фехтования республики готов наполовину. Завершить строительство объекта должны в сентябре. Об этом сегодня в соцсетях сообщил Глава Башкортостана. Радий Хабиров напомнил, что Центр фехтования – один из трёх крупных спортивных объектов, которые планируется сдать к юбилею Уфы и Международному форуму «Россия – спортивная держава».