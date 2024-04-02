В Башкирии завершился региональный этап чемпионата «Профессионалы»

В Башкортостане завершился региональный этап Всероссийского чемпионата «Профессионалы». Он проходил с 18 по 30 марта на базе 78 площадок проведения, в том числе на территории предприятий. В итоге 176 профессионалов основной категории и 68 юниоров представят Башкортостан на межрегиональном этапе по всей России.

Определить жёсткость воды титрованием проб, содержание ионов меди — на спектрофотометре и вычислить количество солей в сухой смеси. Это задание для участников в компетенции «Лабораторный химический анализ».

А вот дизайнерам нужно было создать садовый шедевр в песочнице площадью пять на шесть метров: уместить тротуарные плитки и камни, деревянные настилы, забор, а потом высадить растения. Работы участников оценивали эксперты не только на месте, наблюдали за процессом из Москвы. Поэтому победа еще ценнее.

Мы очень рады победе. Этапы были, которые показывают полицейскую деятельность саму. Это кража из квартиры, обыск, расследования и кражи. Нужно изымать отпечатки пальцев, нужно сделать слепок обуви. Нужно брать объяснения у гражданина, у которого украли. Также составлять фоторобот, фототаблицу. Марсель Сулейманов, представитель команды-победителя в компетенции «Правоохранительная деятельность»

В компетенции «Туризм» победила команда 161-го лицея из Уфы. Камилла Валеева уже не первый год принимает участие. Это ее третья победа.

У нас было несколько конкурсных дней. Мы составляли маршруты для туристов, также представляли эти маршруты. Было очень интересно. Камилла Валеева, представитель команды-победителя в компетенции «туризм»

Награды вручили и семейным командам. Во время чемпионата прошел республиканский конкурс «Семья профтеха», в нем участвовало свыше 100 семей — это школьники от 7 до 13 лет и их родители. Они выбирали компетенцию сами.

Это, наверное, самый масштабный региональный этап за всю историю Республики Башкортостан. 186 компетенций — наши профессиональные образовательные организации, наши школьники, учреждения допобразования, вузы и, безусловно, работодатели. И это настоящий праздник для наших работодателей, для наших ребят, потому что в течение этих двух недель наши студенты, наши школьники смогли показать все свои компетенции, всё то мастерство, которое они освоили в рамках освоения программы наших колледжей. Ильдар Мавлетбердин, министр образования и науки Республики Башкортостан

Один из главных критериев для выбора региона проведения чемпионата — гарантия возможности предоставления вакансии или стажировки по специальности для участников-призеров регионального этапа.

Особенностью чемпионатного движения «Профессионалы» является тесная связь заданий с производством. Каждая компетенция имеет предприятие-партнер (индустриальные партнеры). Помогают разрабатывать задания, участвуют непосредственно в самом конкурсе. Кира Галямова, директор Центра опережающей профессиональной подготовки Республики Башкортостан.

Благодаря организациям-партнерам, которые поддерживали конкурс, а их более 300, победители и призеры смогут пройти стажировку на базе престижных предприятий или получить предложение о трудоустройстве.

Генеральным спонсором чемпионата в этом году выступила компания «Башнефть», которая входит в состав «Роснефти» и продолжает прочно удерживать свою репутацию важного столпа социально-экономического развития республики. Работодатель предлагает множество возможностей для трудоустройства и карьерного роста.