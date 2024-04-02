В Башкирии завершился региональный этап чемпионата «Профессионалы»

В Башкортостане завершился региональный этап Всероссийского чемпионата «Профессионалы». Он проходил с 18 по 30 марта на базе 78 площадок проведения, в том числе на территории предприятий. В итоге 176 профессионалов основной категории и 68 юниоров представят Башкортостан на межрегиональном этапе по всей России.
Определить жёсткость воды титрованием проб, содержание ионов меди — на спектрофотометре и вычислить количество солей в сухой смеси. Это задание для участников в компетенции «Лабораторный химический анализ».
А вот дизайнерам нужно было создать садовый шедевр в песочнице площадью пять на шесть метров: уместить тротуарные плитки и камни, деревянные настилы, забор, а потом высадить растения. Работы участников оценивали эксперты не только на месте, наблюдали за процессом из Москвы. Поэтому победа еще ценнее.
В компетенции «Туризм» победила команда 161-го лицея из Уфы. Камилла Валеева уже не первый год принимает участие. Это ее третья победа.
Награды вручили и семейным командам. Во время чемпионата прошел республиканский конкурс «Семья профтеха», в нем участвовало свыше 100 семей — это школьники от 7 до 13 лет и их родители. Они выбирали компетенцию сами.
Один из главных критериев для выбора региона проведения чемпионата — гарантия возможности предоставления вакансии или стажировки по специальности для участников-призеров регионального этапа.
Благодаря организациям-партнерам, которые поддерживали конкурс, а их более 300, победители и призеры смогут пройти стажировку на базе престижных предприятий или получить предложение о трудоустройстве.
Генеральным спонсором чемпионата в этом году выступила компания «Башнефть», которая входит в состав «Роснефти» и продолжает прочно удерживать свою репутацию важного столпа социально-экономического развития республики. Работодатель предлагает множество возможностей для трудоустройства и карьерного роста.
Для победивших команд откроются новые перспективы — они защитят Башкортостан и покажут свои профессиональные навыки уже в ноябре на Всероссийском этапе Чемпионата. Для них испытание только начинается. На них и будут равняться самые маленькие участники конкурса профессионалов.