В Уфе к поискам пропавших детей присоединись поисковики из других регионов

В Уфе продолжаются поиски двух пропавших подростков. Как сообщают участники поискового отряда «ЛизаАлерт», штаб работает в круглосуточном режиме.

На помощь местным поисковикам приехали опытные поисковики из других регионов страны: из Новосибирска, Самары, Калуги, Магнитогорска, Челябинска, Усть-Катава, Перми, Миасса и Москвы.

Волонтеры продолжают прочесывать лесные массивы, обследуют береговую линию с обеих сторон реки Белой, где накануне спасатели обнаружили детский сапог. Предположительно, обувь принадлежала одному из пропавших мальчиков. Задействованы беспилотники.

Напомним, дети пропали вечером 30 марта.