Нетрезвую маму-водителя с двумя детьми в салоне задержали в Башкирии

В Нефтекамске минувшей ночью автоинспекторы остановили автомобиль «Hyundai Elantra». Машина ехала по встречной полосе проезжей части с односторонним движением.

Как рассказали в пресс-службе ГИБДД по республике, за рулем была 26-летняя жительница Янаула, от которой исходил резкий запах алкоголя. Также в салоне авто находились двое малолетних детей и ее супруг.

От медосвидетельствования женщина отказалась. В отношении нарушительницы составлены административные материалы, автомобиль поместили на штрафстоянку, сообщили в ведомстве.  

Видео: ГИБДД по РБ

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