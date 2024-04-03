Нетрезвую маму-водителя с двумя детьми в салоне задержали в Башкирии

В Нефтекамске минувшей ночью автоинспекторы остановили автомобиль «Hyundai Elantra». Машина ехала по встречной полосе проезжей части с односторонним движением.
Как рассказали в пресс-службе ГИБДД по республике, за рулем была 26-летняя жительница Янаула, от которой исходил резкий запах алкоголя. Также в салоне авто находились двое малолетних детей и ее супруг.
От медосвидетельствования женщина отказалась. В отношении нарушительницы составлены административные материалы, автомобиль поместили на штрафстоянку, сообщили в ведомстве.
Видео: ГИБДД по РБ