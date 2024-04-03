Стало известно, когда откроется визит-центр Евразийского музея кочевых цивилизаций

Визит-центр Евразийского музея кочевых цивилизаций в Чишминском районе откроется во второй половине июня. Об этом на своей странице в соцсетях сообщил Глава Башкортостана Радий Хабиров.

Площадь визит-центра составит 650 кв. метров. Здесь разместятся лекторий, небольшая экспозиция, кафе – все для удобства туристов, которые приезжают посмотреть мавзолей Тура-хана и окрестности будущего музея. Кроме того, в ближайших планах обустроить имеющуюся пешеходную тропу. В итоге же через пять лет здесь появится музейно-выставочный комплекс, спа-санаторий, Центр башкирской лошади и ловчих птиц.