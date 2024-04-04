В Уфе реализуется проект «Киноуроки в школах России и мира»

На сегодняшний день в нашем центре занимается более 1000 детей. В день через наш центр проходит около 100 детей. Основное наше направление – это военно-патриотическое воспитание будущего поколения. В этом году вот мы ввели новый кружок – Bigo- конструирование. Мы были в городе Пермь, обучились этому направлению, и на сегодняшний день мы закупили этот конструктор, у нас в городе его, по-моему, таких конструкторов только 4, и вот один из них - у нас.

Венера Хазиахметова, директор Уфимского городского детского морского центра им. М.И. Бакаева