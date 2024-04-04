В Уфе реализуется проект «Киноуроки в школах России и мира»

Уфимский детский морской центр имени контр-адмирала Бакаева реализует проект «Киноуроки в школах России и мира». Занятия проходят по трёхчасовой программе, в которую входит несколько мероприятий по разным направлениям: экскурсия по Музею военной славы, просмотр видео о Соловецкой школе, киноурок «Разговоры о важном», рисование, работа с новым конструктором. В одной из секций ребята собирают и разбирают автомат. А на улице обучаются уроку по военной строевой подготовке.

Патриотизм – это для меня любить Родину, защищать ее от фашистов и, самое главное, ценить нашу историю.

Захар Зубенко, капитан взвода школы № 53 г. Уфы

Также проходит мастер-класс по плетению маскировочных сетей и тактических браслетов, которые передаются на зону СВО вместе с письмами и рисунками от «Орлят России». В танцевальном зале девочки повторяют морской танец, и неспроста – центр активно готовится к юбилею. 27 мая учреждению исполнится 50 лет.

На сегодняшний день в нашем центре занимается более 1000 детей. В день через наш центр проходит около 100 детей. Основное наше направление – это военно-патриотическое воспитание будущего поколения. В этом году вот мы ввели новый кружок – Bigo- конструирование. Мы были в городе Пермь, обучились этому направлению, и на сегодняшний день мы закупили этот конструктор, у нас в городе его, по-моему, таких конструкторов только 4, и вот один из них - у нас.

Венера Хазиахметова, директор Уфимского городского детского морского центра им. М.И. Бакаева
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