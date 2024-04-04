В Уфе реализуется проект «Киноуроки в школах России и мира»

Уфимский детский морской центр имени контр-адмирала Бакаева реализует проект «Киноуроки в школах России и мира». Занятия проходят по трёхчасовой программе, в которую входит несколько мероприятий по разным направлениям: экскурсия по Музею военной славы, просмотр видео о Соловецкой школе, киноурок «Разговоры о важном», рисование, работа с новым конструктором. В одной из секций ребята собирают и разбирают автомат. А на улице обучаются уроку по военной строевой подготовке.
Также проходит мастер-класс по плетению маскировочных сетей и тактических браслетов, которые передаются на зону СВО вместе с письмами и рисунками от «Орлят России». В танцевальном зале девочки повторяют морской танец, и неспроста – центр активно готовится к юбилею. 27 мая учреждению исполнится 50 лет.