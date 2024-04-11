Башкирия начала сбор средств для жителей Орска, пострадавших от паводка

В Башкирии объявлен сбор средств для жителей Оренбургской области, пострадавших от наводнения. Благотворительный счет открыт региональным отделением «Российского Красного Креста».

Реквизиты для перечисления денежных средств: Оренбургское областное отделение общероссийской общественной организации «Российский Красный крест»

ИНН: 5610031626

Номер счёта: 40703810029250000197

БИК: 042202824.

В строке «назначение платежа» следует указать: «Благотворительное пожертвование на помощь пострадавшим от паводков в Оренбургской области в 2024 году». В банковском приложении можно использовать QR-код.

Напомним, в Оренбуржье прорвало насыпную дамбу, подтоплен город Орск. Жилые дома ушли под воду, население эвакуировалось. Этим людям нужна помощь. Среди них много тех, кого пришлось госпитализировать с различными травмами и плохим самочувствием.