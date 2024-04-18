В Башкирии мужчина получил серьезные ожоги во время пожара

Накануне вечером в селе Кушнаренково загорелся частный бревенчатый дом. Как сообщает пресс-служба МЧС по Башкирии огнеборцам удалось ликвидировать открытое горение за 45 минут.

К сожалению, во время пожара серьезно пострадал 27-летний мужчина. С ожогами I и II степени его экстренно госпитализировали в Уфу, в ГКБ №18. Ожогами поражено 55% тела: сильно обгорели голова, шея, туловище, а также верхние и нижние конечности. Медики оценивают его состояние как крайне тяжелое.