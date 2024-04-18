Выбор будущей профессии в формате игры. В Уфе презентовали проект «ПрофТок». Старшеклассникам разных образовательных учреждений Башкортостана предложили сыграть в настольную игру, где им пришлось найти для себя подходящую сферу профессиональной деятельности. Такой формат позволяет участникам самим выбирать стратегию действий и видеть, как случайность может полностью поменять изначальный план.

Ребятам предстояло объединять свои интересы, развивать свои навыки, вести переговоры и попадать в разные жизненные ситуации. Это только пробный этап, необходимый, чтобы выявить, как хорошо подростки знакомы с современным рынком профессий. Проект, организованный при поддержке Фонда грантов Главы РБ, уже готовы вывести на федеральный уровень.