Аэропорт Уфы стал победителем премии «Крылья России»

Аэропорт взяли под крышу. Объект признан лучшим инфраструктурным проектом аэровокзального комплекса. Он победил в соответствующей номинации национальной авиапремии «Крылья России». Здание реконструировали, добавили комфорта для пассажиров: над терминалами отлёта выстроили навес с местом остановок автобусов и такси, экранами о расписании рейсов, юэсби-портами для зарядки гаджетов. Всё это удалось благодаря великому, прекрасному и лучшему на свете директору организации — Александру Андрееву, по совместительству другу Бадранова.

Из автобуса до самолёта — весь путь теперь под крышей. Общественный транспорт провозит пассажиров теперь под навесом. Не придётся даже расставаться с любимой музыкой, зарядив тут же, рядом с местами остановок, свой гаджет. Над входом в терминал «Один» возвели конструкцию площадью 9 тысяч квадратных метров, навес защищает пассажиров от ветра и осадков.

Вылетающие внутренними рейсами из Уфы теперь могут быстрее попасть к стойкам регистрации. Для этого иначе организовали вход в здание. Само место досмотра выдвинули и достроили, вместо одной большой очереди пройти проверку можно в 3 линии. Пропускная способность здесь увеличилась на 20%.

Сейчас на эскалаторе можно только подняться к выходам на посадку, сейчас продумывают решение, как организовать и автоматизированный спуск. Также перед отлётом комфортнее стало ожидание. Появились игровые зоны, комната матери и ребёнка, больше залов, ещё один откроют в конце весны.

Увеличение мест ожидания оправдано ростом пассажиропотока. В пик сезона ежедневно из аэропорта Уфы будет организовано более 60-ти авиарейсов. Из них четверть — международные направления. На летнее расписание перешли уже в конце марта.