В Башкирии прошел форум для школьников «Беренсе проект»

В Хайбуллинском районе прошел форум проектов школьников «Беренсе проект». В школе села Акъяр собрались юные исследователи также из Баймакского и Зилаирского районов. Команды презентовали проекты в трех номинациях: «Образовательная среда», «Зеленая энергетика», «Нравственное воспитание».

К примеру, команда из Зилаира намерена создавать мобильные театрализованные постановки, чтобы выступать для людей с ограниченными возможностями здоровья на любой площадке. И для этого нужны костюмы.