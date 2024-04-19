В Башкирии прошел форум для школьников «Беренсе проект»

В Хайбуллинском районе прошел форум проектов школьников «Беренсе проект». В школе села Акъяр собрались юные исследователи также из Баймакского и Зилаирского районов. Команды презентовали проекты в трех номинациях: «Образовательная среда», «Зеленая энергетика», «Нравственное воспитание».
К примеру, команда из Зилаира намерена создавать мобильные театрализованные постановки, чтобы выступать для людей с ограниченными возможностями здоровья на любой площадке. И для этого нужны костюмы.
Инициаторами проведения форума выступили депутат Госсобрания Ильнур Салихов, меценат Виталий Дагиров при поддержке администрации района. Проекты оценивала конкурсная комиссия, в которой были представители регионального Минобра и вузов республики. Гран-при и 150 000 рублей на реализацию проекта медиацентра получили юные исследователи школы села Уфимский.