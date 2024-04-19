Появилась ложная информация о сворачивании поисков пропавших подростков в Уфе
Поиски пропавших Дамира
Адигамова и Павла Паличева продолжаются. Детей ищут сотрудники управления гражданской
защиты Уфы и аварийно-спасательной службы, а также добровольцы отряда «ЛизаАлерт».
Как сообщили в штабе, по
итогам 20 дней поисков обследовано 52 км акватории и береговой линии реки Белой.
Тем времени в социальных
сетях распространяется информация о том, что штаб по поиску подростков в
ближайшее время будет свернут. Пользователи обеспокоены тем, что волонтеры
последнее время не сообщают информацию о том, как продвигаются поиски
мальчиков. По словам руководителя пресс-службы «ЛизаАлерт» в Башкирии Гульнары
Шайхутдиновой, формат работы поисковиков несколько изменился.
Поиски в любом случае продолжаются, не прекращаются. Единственное, у нас в первые дни штаб работал круглосуточно, сейчас мы ищем детей в дневное время. С 10.00 раздаются задачи, последние задачи даются в 18.00, чтобы все группы могли вернуться до наступления темноты, — сообщила информагентству Гульнара Шайхутдинова. — Сейчас стоят технически сложные задачи, нужны подготовленные люди, поэтому мы временно прекратили общий сбор добровольцев из числа местных жителей. Мы закрываем эти задачи силами подготовленных поисковиков отряда „ЛизаАлерт“. Очень большая территория подтоплена, работа ведется на плавсредствах управления гражданской защиты Уфы и госкомитета РБ по ЧС. Мы просматриваем акваторию, в том числе очень большие завалы мусора и топляка — их нужно разгребать. Нужны подготовленные люди, поэтому мы не рискуем здоровьем уфимцев. Работа по поиску детей ведется в тесной связке с представителями экстренных служб.
Гульнара Шайхутдинова, руководитель пресс-службы «ЛизаАлерт» в Башкирии
Напомним, 2 апреля во
время обследования русла реки Белой поисковики обнаружили сапог, который мог
принадлежать одному из мальчиков. До этого были обнаружены портфели детей.