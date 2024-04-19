В Башкирии появится День национального танца

Глава Башкирии сообщил, что в республике планируется учредить праздник – День национального танца. Он будет связан с продвижением национальных костюмов.

Фото №1 - В Башкирии появится День национального танца

Елена Нечвалода, кандидат исторических наук, старший научный сотрудник отдела этнографии Института этнологических исследований им. Р.Г. Кузеева, попросила помощи в издании альбома-каталога по башкирскому костюму. В работе будут представлены уникальные экземпляры башкиркой культуры.

Радий Хабиров поручил министерству культуры подготовить предложения по государственному заказу и техзаданию для подготовки и издания альбома-каталога, чтобы была возможность осуществить этот проект в течение трёх лет с выделением необходимых средств из бюджета.

К вопросам, связанным с возрождением интереса к национальным костюмам, мы относимся как к важнейшему элементу государственной политики в такой многонациональной республике, как наша. У нас очень богатая культура и важно ее сохранить для наших потомков. 

Радий Хабиров, Глава Башкирии 
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