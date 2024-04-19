В Башкирии появится День национального танца

К вопросам, связанным с возрождением интереса к национальным костюмам, мы относимся как к важнейшему элементу государственной политики в такой многонациональной республике, как наша. У нас очень богатая культура и важно ее сохранить для наших потомков.

Радий Хабиров, Глава Башкирии