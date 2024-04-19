В Башкирии появится День национального танца

Глава Башкирии сообщил, что в республике планируется учредить праздник – День национального танца. Он будет связан с продвижением национальных костюмов.
Елена Нечвалода, кандидат исторических наук, старший научный сотрудник отдела этнографии Института этнологических исследований им. Р.Г. Кузеева, попросила помощи в издании альбома-каталога по башкирскому костюму. В работе будут представлены уникальные экземпляры башкиркой культуры.
Радий Хабиров поручил министерству культуры подготовить предложения по государственному заказу и техзаданию для подготовки и издания альбома-каталога, чтобы была возможность осуществить этот проект в течение трёх лет с выделением необходимых средств из бюджета.