В лагеря Башкирии приехали дети из Белгорода

Всё, чтобы отвлечься от пережитого. В Башкортостан приехали 498 детей из Белгорода. Такое решение после долгих переговоров с губернатором области принял Радий Хабиров. Школьников разделили на две группы и разместили в оздоровительных учреждениях Илишевского и Абзелиловского районов. Там ребятам обеспечили все необходимые условия для продолжения обучения, а также организовали культурный досуг и знакомят с достопримечательностями региона.

Сотни километров и часы ожидания позади. Дети из Белгородской области добрались до деревни Ашманово Илишевского района. Порядка 250 девчонок и мальчишек встретили со всем радушием и гостеприимством в лагере «Орлёнок». Для кого-то это первая в жизни длительная поездка. Национальные танцы, аниматоры и развлечения с порога. Так приветствовали дорогих гостей.

Главное – окружить детей заботой и отвлечь от того, что им пришлось пережить. В первый день пребывания ребята уже сидели за партами. Руководство лагеря совместно с управлением образования района подготовило обучающую и развлекательную программу для школьников. Теперь, дети будут не только догонять учебный материал, но и знакомится с историей и достопримечательностями республики.

Здесь для школьников организовано пятиразовое питание. А сделать отдых детей занимательным, насыщенным, полезным для физического и духовного здоровья, главная цель вожатых и воспитателей оздоровительного учреждения. С момента приезда многие уже успели подружиться и обзавестись новыми друзьями.

В 2019 году по поручению Главы Башкортостана в детском лагере «Орлёнок» провели реконструкцию. Теперь он круглогодичный, а смены – разной направленности: спортивные, художественные, музыкальные, военно-патриотические.

Также вторая группа ребят, приехавших из Белгородской области, размещена в лагере «Березка» Абзелиловского района. На оперативном совещании глава республики поручил руководству муниципалитетов, которые принимают школьников, взять заботу о детях под личный контроль.