Радий Хабиров вручил орден Шаймуратова Александру Лыннику

Глава республики вручил Александру Лыннику орден генерала Шаймуратова. Пилот-инструктор получил награду за мужество, проявленное при исполнении служебного долга в условиях, сопряженных с риском для жизни.
Александр Лынник вместе с космонавтом Михаилом Корниенко и инженером Денисом Ефремовым совершил первый в истории прыжок из стратосферы на Северный полюс с высоты 10 тыс. метров. Свой рекорд команда парашютистов посвятила 10-летию воссоединения Крыма с Россией, 90-летию со дня рождения Юрия Гагарина и 450-летию Уфы.