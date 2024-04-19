Радий Хабиров вручил орден Шаймуратова Александру Лыннику

Глава республики вручил Александру Лыннику орден генерала Шаймуратова. Пилот-инструктор получил награду за мужество, проявленное при исполнении служебного долга в условиях, сопряженных с риском для жизни.

Александр Лынник вместе с космонавтом Михаилом Корниенко и инженером Денисом Ефремовым совершил первый в истории прыжок из стратосферы на Северный полюс с высоты 10 тыс. метров. Свой рекорд команда парашютистов посвятила 10-летию воссоединения Крыма с Россией, 90-летию со дня рождения Юрия Гагарина и 450-летию Уфы.

Восхищаюсь вашим мужеством и профессионализмом. Вы сделали стратосферный прыжок с высоты более 10 тысяч метров — это рекорд. И сделали его в том числе в честь 450-летия нашей Уфы. С огромным уважением позвольте вручить мне вам государственную награду — орден генерала Шаймуратова.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан
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