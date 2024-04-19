Радий Хабиров вручил орден Шаймуратова Александру Лыннику

Восхищаюсь вашим мужеством и профессионализмом. Вы сделали стратосферный прыжок с высоты более 10 тысяч метров — это рекорд. И сделали его в том числе в честь 450-летия нашей Уфы. С огромным уважением позвольте вручить мне вам государственную награду — орден генерала Шаймуратова.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан