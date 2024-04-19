В Уфе проведут массовую высадку лип

В Уфе проведут первую массовую высадку лип. Её организуют на улице Новомостовой в рамках республиканской акции «Зелёная Башкирия». Там планируют высадить 37 деревьев. Крупномеры уже в лунках. К единому дню акции, который пройдет 27 апреля, готовят также участки улиц Карла Маркса, Пушкина и Ленина. Там убрали старые и поврежденные клёны, тополя и вывезли все порубочные остатки.

На следующей неделе к «Зеленой Башкирии» присоединятся все районы и города Башкирии. К примеру, в единый день акции в Нефтекамске будут сажать «Аллею будущего». Она расположится рядом с микрорайоном Михайловка. Там появится 100 саженцев пирамидального тополя. В городе создали отдельный сайт экопроекта «Зеленая Башкирия» — гринрб.ру. Там можно найти информацию обо всех аллеях и сортах посаженных деревьев.