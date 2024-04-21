Жители Башкирии смогут увидеть поток метеоритов

Ночью на 22 апреля жители Башкирии смогут увидеть падение метеоритов. Зрелище обещает принести незабываемые впечатления.

Фото №1 - Жители Башкирии смогут увидеть поток метеоритов

Уникальное явление, известное как поток метеоритов Лириды, будет достигать своей наивысшей интенсивности в эту ночь, когда в небе можно будет увидеть до 18 метеоритов в час. Наблюдать это удивительное зрелище можно будет на границе созвездий Лиры и Геркулеса.

При этом не требуется использование оптических приборов. Достаточно просто отъехать подальше от городских огней, чтобы увидеть поток падающих звезд.  

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