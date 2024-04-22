В Бурзянском районе проводят уборку общественных территорий после зимы

В Бурзянском районе очищают окружающую среду от накопившегося за зиму мусора. Наводят порядок на придомовых территориях, улицах, чистят участки межмуниципальных дорог, вдоль трассы республиканского значения и берега Агидели.

Каждый вечер спецтехника очищает от пыли и грязи проезжую часть, делает влажную уборку, моет тротуары. В районе еженедельно проводят экологические субботники и акции, такие как «Чистая Агидель», «Чистая обочина», «Чистая пятница». В них принимают участие все жители района. Выходят на уборку целые предприятия, организации и волонтеры.