Мэр Уфы рассказал, когда в столице заработают фонтаны

Фонтан у памятника Мустаю Кариму на площади перед Домом профсоюзов запустят 25 апреля в 13:00, «Семь девушек» в сквере Башоперы — 25 апреля в 17:00, «Курай» на площади Салавата Юлаева — 25 апреля в 18:00, фонтан на Советской площади — 25 апреля в 19:00, «Танцующие журавли» в сквере Дубки — 1 мая в 18:00, фонтан на площади Орджоникидзе — 25 апреля в 12:00, «Часы» — 25 апреля в 13:00, фонтан в парке «Кашкадан» — 26 апреля в 18:00, а фонтан в парке Первомайский — 1 мая в 12:00.