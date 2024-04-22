Мэр Уфы рассказал, когда в столице заработают фонтаны

Мэр Уфы рассказал о подготовке города к летнему сезону. Так, стало известно, когда начнут свою работу фонтаны.

Фото №1 - Мэр Уфы рассказал, когда в столице заработают фонтаны

Фонтан у памятника Мустаю Кариму на площади перед Домом профсоюзов запустят 25 апреля в 13:00, «Семь девушек» в сквере Башоперы — 25 апреля в 17:00, «Курай» на площади Салавата Юлаева — 25 апреля в 18:00, фонтан на Советской площади — 25 апреля в 19:00, «Танцующие журавли» в сквере Дубки — 1 мая в 18:00, фонтан на площади Орджоникидзе — 25 апреля в 12:00, «Часы» — 25 апреля в 13:00, фонтан в парке «Кашкадан» — 26 апреля в 18:00, а фонтан в парке Первомайский — 1 мая в 12:00.

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