Глава Башкирии поздравил аграриев с началом посевной кампании

В Башкортостане началась весенняя посевная кампания. К 22 апреля сев ведут хозяйства уже 21 района. Причем не только на юге республики, северные и северо-восточные районы тоже включились в работу — погода в этом году позволяет. Традиционно сеют пшеницу, овес, ячмень. Приступили и к севу сахарной свеклы. В лидерах — хозяйства Чишминского, Уфимского, Кармаскалинского районов. Всего же в этом году нам предстоит посеять более 2 млн 70 тысяч гектаров яровых культур.

Радий Хабиров, Глава Башкирии