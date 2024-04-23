В Уфе прошёл профсоюзный фестиваль КВН

В преддверии Всемирного дня охраны труда и Дня международной солидарности трудящихся на сцене Конгресс-холла собралась молодежь со всей республики. За титул самого веселого и находчивого боролись 18 команд из Уфы, Кумертау, Дюртюлей, Стерлитамака, Благовещенска, Нефтекамска, а также Туймазинского района.
Помимо яркой юмористической подачи, команды представили зрителям профсоюзную компетентность трудящейся молодежи, обозначили наиболее острые, волнующие и актуальные моменты. Мероприятие было организовано Федерацией профсоюзов Башкортостана, Госкомитетом республики по молодёжной политике, советом местной общественной организации «Клуб веселых и находчивых г. Уфы».